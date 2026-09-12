Miguel Méndez: "Tenemos que ir a ganar, no solo decirlo"

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, en el España-Estados Unidos del Mundial 2026 - FEB

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, aseguró que España "debe ganar" y "no solo decirlo" de cara al partido por el bronce del Mundial de Berlín ante Alemania, después de caer este sábado (66-76) ante Estados Unidos en las semifinales, un encuentro en el que lamentó que su equipo no estuviese "en la línea que queríamos", aunque destacó que sus jugadoras "lo pusieron todo".

"Tenemos que ir a ganar, no solo decirlo, sino venir y ganar, demostrarlo. Mañana será otra historia, seguramente también diferente, pero creo que ahora las veteranas en el vestuario trabajarán y cambiaremos estas caras de tristeza por la alegría de terminar bien el campeonato, que se lo merecen", afirmó Méndez en rueda de prensa tras caer con honores ante las estadounidenses.

El técnico español reconoció que Estados Unidos fue mejor en los momentos clave y lamentó los errores cometidos al inicio del último cuarto. "Estamos muy contentos de haber cumplido lo que habíamos prometido. Hemos jugado este partido para intentar ganarlo. Y así ha sido desde el primer minuto hasta el último. Es verdad que nos han faltado diferentes cosas", explicó.

"El partido no ha ido en la línea que queríamos. Pero creo que mis jugadoras lo pusieron todo. Lo hemos puesto todo durante el partido. Y si hubiéramos metido alguna canasta fácil al principio del último cuarto, nos habríamos mantenido más cerca. Si hubieran sufrido, quizá en esos últimos tres minutos habrían tomado decisiones diferentes", añadió.

Méndez consideró que España tuvo opciones ante el conjunto estadounidense. "Tuvimos un par de tiros abiertos y contra este equipo es complicado. Creo que hemos llevado el partido hasta donde teníamos que meter las canastas. Creo que durante gran parte del partido nos hemos olvidado de meter muchas canastas muy difíciles y hemos fallado algunas fáciles", señaló.

Pero ya piensa en el duelo por el tercer puesto ante Alemania, que perdió su semifinal contra Francia y a la que España derrotó con claridad en el primer partido del campeonato. "Creo que el partido va a ser totalmente diferente al primero. Vamos a tener que descansar y prepararlo lo mejor posible. Cada partido es diferente", apuntó.

"Es un Mundial. Cada partido es difícil, pero intentaremos jugar nuestro mejor baloncesto mañana otra vez. Es una muy buena oportunidad para nuestras jugadoras jóvenes para intentar ganar. Nadie está pensando en perder el partido, no importa el rival. Sé que son algunas de las mejores jugadoras del mundo, pero intentaremos jugar nuestro mejor baloncesto", agregó.

También puso en valor el crecimiento de una selección que cuenta con una importante presencia de jóvenes. "Estoy muy contento con cómo han reaccionado mis jugadoras", destacó, antes de poner el foco en el futuro: "Illana Martín en cuatro años, en el próximo Mundial, tendrá 24 años. Aguafán tendrá 24 y las veteranas serán Pueyo y Raquel, con 28".

Por último, preguntado por la diferencia en tiros libres, 27 para Estados Unidos por cuatro para España, y por la situación de Maite Cazorla y Yana Martín, condicionadas con cuatro faltas al inicio del último cuarto, Méndez fue tajante: "No tengo opinión. Sé algo de baloncesto, pero no tengo ni idea de arbitraje. No tengo opinión".