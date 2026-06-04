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Miribilla quiere evitar el billete 'taronja'

El Valencia Basket tiene a tiro la semifinal de Liga Endesa en su visita al Surne Bilbao Basket

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket, vigente finalista, aspira a sellar por la vía rápida su billete a semifinales de la Liga Endesa 2025/26 con un segundo triunfo (1-0) este viernes a domicilio en el 'playoff' de cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket.

El equipo de Pedro Martínez firmó una gran remontada el miércoles en el Roig Arena para defender el factor cancha, privilegio por ser segundo de la temporada regular, y ponerse a otra victoria de avanzar de ronda. Jean Montero (17 puntos y 26 de valoración) lideró a los 'taronja', pero Jaime Pradilla y Braxton Key fueron decisivos en la remontada de 13 puntos en el último cuarto.

El Bilbao Basket se vio tocando la campanada antes de tiempo y los de Pedro Martínez demostraron su condición de favorito en esta serie e incluso para ganar la segunda Liga de su historia tras la de 2017. A los de Jaume Ponsarnau les faltó rematar, un último golpe para el que tendrán este viernes el plus del Bilbao Arena.

La casa bilbaína ha sido sinónimo de muchas victorias esta temporada (13-4) para los 'hombres de negro' y Miribilla se vestirá de gala para recibir un partido de 'playoffs' once años después. Con la energía de su público, el Surne Bilbao quiere devolver la serie a Valencia, un tercer partido que se jugaría el domingo.

El club valenciano no tiene una buena estadística en cuanto a segundos partidos de cuartos de final después de ponerse 1-0, ya que solo una vez de ocho precedentes fue capaz de poner el 2-0. Los de Pedro Martínez tienen las bajas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, más la duda de Isaac Nogués, aunque recuperan a Matt Costello tras ser padre.

Los de Ponsarnau, quien se quejó del arbitraje en el Roig Arena, tratarán de repetir su buena actuación defensiva para cortar el ritmo de su potente rival, y encontrar de nuevo algo de fondo de armario para ayudar a sus mejores hombres: Melwin Pantzar, Tryggvi Hlinason, Justin Jaworski y Darrun Hilliard.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

SURNE BILBAO BASKET: Normantas, Frey, Hilliard, Petrasek y Hlinason --posible quinteto inicial-- Pantzar, Jaworski, Bagayoko, Krampelj, Lazarovic, Sylla y Font.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial-- Montero, Reuvers, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués y Cárdenas.

--ÁRBITROS: Caballero, Olivares y Fernández Carretero.

--PABELLÓN: Bilbao Arena.

--HORA: 19.00/DAZN.