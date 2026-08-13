Mo Gueye ficha por el Valencia Basket para la temporada 2026-27

Archivo - El jugador estadounidense Mouhamadou Gueye (derecha) en un partido con los Toronto Raptors contra Sacramento Kings de la NBA. - Europa Press/Contacto/Nathan Denette - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Mouhamadou Gueye, de 28 años y 2,06 metros de altura, se ha convertido en nuevo jugador del Valencia Basket tras firmar un contrato de una temporada, hasta 2027, y finalizar su etapa en los Chicago Bulls, según ha comunicado este jueves el club 'taronja'.

Mo Gueye debutará en el baloncesto europeo con el Valencia Basket, reforzando su juego interior y aportando su experiencia en la NBA al conjunto dirigido por Xavi Albert, tanto en la Liga Endesa como en Euroliga. El ala-pívot había superado las pruebas médicas, incluyendo una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma, como paso previo a completar su incorporación a la entidad valenciana, anunciada ya el pasado 23 de julio.

No en vano, llegó a España después de un verano convulso en el que firmó por los Timberwolves procedente de los Bulls, pero más adelante la franquicia de Minnesota rescindió su contrato para hacer hueco en la plantilla.

En su etapa en Estados Unidos, Gueye jugó principalmente en la G League, promediando 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros. Con los Bulls disputó dos partidos de la NBA, en los que firmó una media de ocho puntos, tres rebotes y tres asistencias. Además, anteriormente jugó 11 encuentros con los Toronto Raptors.