Moira Joiner no seguirá la próxima temporada en el BAXI Ferrol

Moira Joiner, durante un partido. - EUROPA PRESS/CONTACTO/BRENT CLARK

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El BAXI Ferrol anunció este martes que la baloncestista estadounidense Moira Joiner, de 25 años y 1,78 metros de altura, no continuará la próxima temporada en su equipo tras haber dejado en las últimas dos temporadas "una importante huella deportiva y humana en el club".

De esa forma lo definió el BAXI Ferrol en su página web. "Moira formó parte de una de las etapas más especiales en la historia reciente de la entidad, siendo una pieza importante en un equipo que logró ser subcampeón de la Eurocup Femenina, además de competir al más alto nivel tanto en competiciones nacionales como europeas", añadió la nota de prensa.

"Durante sus dos temporadas en Ferrol, destacó por su intensidad, talento y compromiso diario, convirtiéndose en una jugadora muy querida tanto en el vestuario como entre la afición. Desde el club queremos agradecerle su profesionalidad, su trabajo y la implicación demostrada en la defensa de la camiseta del BAXI Ferrol", subrayó el comunicado oficial.

El texto indicó que "más allá del ámbito deportivo, Moira también deja una gran huella humana en el club y en la ciudad". "Le deseamos todo lo mejor en sus próximos retos profesionales y personales. Gracias por todo, Moira. Ferrol siempre será tu hogar", concluyó la nota de prensa.