Mondelo: "Es muy difícil jugar contra un equipo al que le permiten tanto"

VALENCIA, 23 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto, Lucas Mondelo, ha criticado la labor arbitral en la derrota frente a Serbia, lamentando que "es muy difícil jugar contra un equipo al que le permiten tanto", aunque se ha mostrado "orgulloso" del rendimiento de su equipo porque ha "podido ganar" pese a los problemas de bajas.

"Me resulta curioso y me extraña mucho que un equipo que defiende con la dureza de Serbia, al límite de la falta, le pitaran dos faltas en los 19 primeros minutos. Ya que les gusta mucho ver vídeos, lo podemos ver. Al final todo queda igualado, pero es muy difícil jugar contra un equipo al que le permiten tanto durante los primeros minutos porque te condiciona mucho. De todas maneras tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso y ganar el partido, y no supimos hacerlo al final. Esa es nuestra parte de culpa. Quiero felicitar a Serbia porque ha sabido sacarlo con mucho oficio y desearle suerte para el resto del campeonato", dijo Mondelo ante la prensa.

El técnico reconoció que "las serbias tienen mucho oficio". "Era su último baile y bailan muy bien. Para llegar a esa excelencia hay que jugar y hay que perder, y nuestras jugadoras jóvenes están haciendo un muy buen campeonato. Están creciendo mucho y eso son buenas noticias para la selección española. Llegará en el momento en el que ellas también nos darán alegrías", pronosticó.

"Cuando nos ateníamos a las normas que habíamos hablado manteníamos el partido de nuestro lado, pero en el último cuarto, cuando íbamos cinco o seis puntos arriba, hubo varios ataques en los que nos cogieron el rebote ofensivo. Ahí nos metieron un triple que les metió dentro del partido y además tuvimos un tiro libre para ganar, pero no tuvimos suerte y no entró", recordó sobre la acción de Cristina Ouviña.

Pese a la derrota, que esfuma la posibilidad de una medalla en Valencia, el seleccionador se mostró "muy orgulloso del equipo". "Con los problemas de lesiones y bajas que teníamos ha podido ganar el partido. Ahora lo que hay que hacer es reponerse para jugar el partido del sábado para ir al Mundial. Después pensaremos en los Juegos Olímpicos, donde volveremos a jugar contra Serbia", recordó.

En este sentido, reconoció que les espera "una mala noche. "Vamos a llorar esta derrota y mañana a pensar en el partido de Rusia porque esto no para. Vamos a terreno desconocido, no vamos a luchar por las medallas. Cuando hayamos conseguido el pase para disputar la ventana del Mundial empezaremos a pensar en los Juegos Olímpicos", concluyó.