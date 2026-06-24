Montero, MVP de las Finales

"El techo no me lo pongo yo; el techo lo pone Dios"

Sobre su futuro en la NBA: "Eso tendrá su momento, cuando tengan que venir a por mí, vendrán"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El base del Valencia Basket Jean Montero fue elegido este miércoles 'Mejor Jugador', MVP del 'Playoff' Final de la Liga Endesa tras la conquista del título en el Palau Blaugrana, donde el conjunto 'taronja' cerró la serie ante el Barça (1-3) para proclamarse campeón de la Liga Endesa 2025-26.

El dominicano, que pidió la presencia de sus compañeros para recoger el galardón, lideró al Valencia Basket hacia su segunda Liga Endesa con unos promedios de 23,8 puntos, 5,5 asistencias y 30,3 de valoración, la cifra más alta de un MVP de final desde Arvydas Sabonis.

En su comparecencia tras el partido, Montero destacó la dificultad del encuentro definitivo y la capacidad de su equipo para mantenerse fiel al plan. "Han empezado muy enchufados, Punter anotando un montón. El Barça ha tenido ese parcial de 12-0 y se ha metido en el partido. Nosotros hemos tenido la sensación de estar concentrados y no salirnos del plan. Nos hemos adaptado y por eso nos han salido las cosas bien hasta el final".

Sobre su crecimiento individual, el dominicano evitó marcarse límites. "El techo no me lo pongo, no me pongo un límite. Trato de dar lo mejor, mejorar como persona y profesional. El techo lo pone Dios. Uno no se puede poner límites nunca".

También tuvo palabras de agradecimiento hacia el técnico del equipo, Pedro Martínez. "Tengo muy buena relación con él a nivel personal. Siempre le doy las gracias por hacerme creer que hay que mejorar cada día. Estoy muy agradecido".

Montero insistió en la filosofía del grupo campeón. "El techo del Valencia es mejorar cada día. Es lo que nos proponemos. No nos ponemos objetivos a largo plazo que no dependen de nosotros. Por eso hemos hecho una gran temporada, porque todo el mundo se complementa".

El base recordó también una anécdota de sus inicios. "Conozco bien a Sibilio. Fue una de las personas que le dijo a mi padre que me pusiera de base, porque yo era escolta. En un torneo de barrio le dijo que hiciera ese cambio y así empezó todo".

Sobre el futuro y un posible salto a la NBA, Montero evitó precipitarse. "Eso tendrá su momento. Cuando tengan que venir a por mí, vendrán. De momento sigo aquí, mejorando, disfrutando y cuando llegue la oportunidad daré el salto".

El jugador cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento a la afición del Valencia Basket. "Muchas gracias por el apoyo. Ahora toca disfrutar el presente y ya se tomarán decisiones sobre el futuro".