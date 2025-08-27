Móstoles acogerá la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3

España durante su particpación en el Mundial de 3x3 de BSR - IWBF
Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 13:44
MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Sol de la localidad madrileña de Móstoles acogerá el próximo 6 de septiembre la segunda edición del Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3, con una cuota de inscripción de 20 euros, y un máximo de 12 equipos de 4 jugadores cada uno, según confirmó este miércoles la web 'BSR España'.

De este modo, el municipio del sur de Madrid albergará un campeonato especial que reunirá a partir de las 10.00 horas a los mejores equipos nacionales de una modalidad en pleno auge también en el baloncesto en silla, donde España fue subcampeona este verano a nivel masculino y femenino en el primer Mundial. El año pasado, UCAM Murcia se llevó la primera edición, seguido por la Fundación FDI, segunda, y el CE Costa Daurada Reus, tercero.

Este Campeonato de España de BSR 3x3 está organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Móstoles, la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FMDDF), 3X3 FIBA y Fundación ONCE.

