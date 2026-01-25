Movistar Estudiantes conquista la Copa de España FEB

Movistar Estudiantes conquista la Copa España FEB - FEB

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Estudiantes doblegó (69-73) al Súper Agropal Palencia este domingo para proclamarse campeón de la Copa España FEB, una intensa final contra el anfitrión que tuvo al estudiantil Lotanna Nwogbo como MVP.

El equipo madrileño superó el ambiente en contra y una igualada lucha para firmar su tercer título copero en las últimas cinco temporadas y la segunda plaza en un hipotético 'Playoff' por el ascenso. Nwogbo (16 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración) y Jayson Granger (19 de valoración) destacaron en los de Toni Ten.

El 'Estu', tercero en la Primera FEB en busca de volver a la Liga Endesa, tomaron buena renta de inicio pero el equipo palentino reaccionó antes del descanso tras verse diez puntos abajo. La segunda mitad fue un pulso de máxima emoción por la Copa, sin acusar el equipo madrileño la presión de la Caldera de Castilla.