Mumbrú: "Nos tendremos que multiplicar para ser competitivos contra el Real Madrid"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, explicó este lunes que tendrán que "multiplicarse" y "jugar un buen baloncesto para ser competitivos" ante el Real Madrid, su próximo rival en Euroliga, advirtiendo además de que su defensa, una de sus "virtudes", "tiene que funcionar", contra "un gran equipo", con "estadísticas inmaculadas" y "jugadores determinantes".

"Jugamos contra un gran equipo, viene a la Fonteta y, de estos tres partidos que tenemos, es el único que tenemos en casa. Tenemos que empezar como acabamos el último cuarto contra Zaragoza: comunión máxima, porque lo necesitaremos", pidió Mumbrú en la rueda de prensa previa al duelo continental ante los blancos de este martes (20.30).

Sobre su rival, Mumbrú destacó que "llevan las estadísticas inmaculadas, tanto en Euroliga como en ACB", gracias a su "plantilla larga" con "jugadores determinantes en todas las posiciones". "La gente se fija únicamente en Tavares y Campazzo, pero es también Hezonja, Yabusele, mil jugadores que tienen. Y sabemos de la dificultad, nos tendremos que multiplicar y jugar muy bien a baloncesto para ser competitivos", avisó.

"¿Cómo se les puede ganar? Pues haciendo muchas cosas bien, cometiendo pocos errores, es importante cometer pocos errores porque el Madrid en cuanto lo cometes te castiga. Tendremos que ser capaces de parar la línea exterior, que es demoledora aparte de grande, y la línea interior que aparte de grande es también bastante efectiva", comentó sobre los puntos fuertes del conjunto madridista.

Y para Mumbrú, uno de los aspectos clave será la defensa, un apartado que los blancos dominan, según el técnico. "El Madrid es una de las mejores defensas de la Euroliga, pero lo combina con uno de los mejores ataques. No solo hay que hay que intentar anotar bien y jugar bien a baloncesto en ataques, sino que aparte defensivamente tienes que estar bien, te obliga como es normal si no, no llevarían 17 victorias seguidas", reconoció.

"Nuestra defensa tiene que funcionar. Es uno de nuestras virtudes y tenemos que intentar que salga a florecer. Será más difícil, porque jugamos contra jugadores de mucho talento y en todas las posiciones, pero tenemos que intentar que nuestra defensa salga a relucir en momentos como el martes contra Madrid", deseó Mumbrú, antes de no poder ser tajante ante la situación física de los bases Stefan Jovic y Chris Jones, dudas para el encuentro.