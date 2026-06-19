Nate Darling, nuevo fichaje del Surne Bilbao Basket

Archivo - Nate Darling, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Gabor Baumgarten - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escolta canadiense Nate Darling, de 27 años y 1,98 metros de altura, se ha convertido oficialmente en nuevo fichaje del Surne Bilbao Basket, mientras que el también escolta estadounidense Justin Jaworski, de 26 años y 1,90 metros de estatura, no seguirá el próximo curso en la entidad bilbaína.

Nacido el 30 de agosto de 1998 en Halifax, Nueva Escocia (Canadá), Darling "llega procedente del Elan Chalon, equipo con el que ha promediado 13,5 puntos, 2,7 rebotes y 1,9 asistencias en la Betclic Élite francesa", según indicó este viernes el Surne Bilbao en su página web. "Firma por un año", concretó la misma nota de prensa.

"Darling, que jugó siete partidos con los Charlotte Hornets en la 2020-21, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la G League. Ha defendido durante cuatro temporadas la camiseta del equipo convenido de los Clippers, con el que promedió 20,9 puntos y 4,1 rebotes en la temporada 2022-23", añadió la entidad bilbaína en su comunicado.

"Se trata de un habitual en la selección de Canadá, equipo con el que fue campeón del mundo sub-19 en 2018. Con la absoluta, ha disputado la Americup o las ventanas FIBA de este curso, promediando siete puntos y dos rebotes", resumió el Surne Bilbao en su texto de prensa.

En otra nota, el club vizcaíno confirmó que Jaworski "no continuará" en su plantel. "Queremos agradecer al jugador poner su hambre y talento al servicio del equipo. Resultado de ello, el título de la FIBA Europe Cup y actuaciones estelares, como los 36 puntos que le endosó a MoraBanc Andorra, récord histórico de anotación del club. Toda la suerte del mundo en tus próximos proyectos", concluyó el Surne Bilbao.