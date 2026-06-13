Archivo - Nate Watson ante Chimezie Metu en un Barça-Casademont Zaragoza en el Palau Blaugrana en marzo de 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estadounidenses Nate Watson y Justin Wright-Foreman no continuarán en el Casademont Zaragoza la próxima temporada, ha confirmado este sábado el club aragonés.

Watson, que se unió a la entidad con la campaña 2024-25 ya en curso, estuvo cedido en el Panionios griego la última temporada. En total, el pívot norteamericano disputó 14 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 6,8 puntos, 2,1 rebotes, 5,1 de valoración y 12,57 minutos por encuentro.

Por su parte, Wright-Foreman también llegó a Zaragoza con la temporada en marcha. El jugador estadounidense ha disputado 14 partidos en Liga Endesa, con unos promedios de 11,6 puntos, 1,1 rebotes, 1,5 asistencias y 8 de valoración en 19,44 minutos por encuentro.

"El club agradece a los dos jugadores su trabajo y profesionalidad durante su etapa en Zaragoza y les desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales", concluyó el Casademont Zaragoza.