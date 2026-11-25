Archivo - Adam Silver, NBA - picture alliance / dpa - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La National Basketball Association (NBA) ha anunciado este miércoles un plan para movilizar al menos 10.000 millones de euros de financiación destinados al desarrollo y renovación de pabellones de baloncesto y distritos deportivos y de entretenimiento en Europa, con el objetivo de respaldar el lanzamiento de su nueva NBA Europe junto a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en 2027.

Según ha informado la competición estadounidense en un comunicado, la NBA está reuniendo a un grupo de firmas internacionales con amplia experiencia en inversión e infraestructuras en el continente europeo, entre las que figuran Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos --división de KKR--, Blackstone, HPS Investment Partners --parte de BlackRock--, J.P. Morgan, Sixth Street y Stonepeak.

Esta iniciativa pretende facilitar a los futuros clubes y grupos propietarios acceso a capital sostenible y a la experiencia de la NBA para levantar instalaciones modernas y complejos de uso mixto a su alrededor, que, en función de las necesidades locales, incluirán viviendas, oficinas, restaurantes, comercios y espacios públicos para convertirse en destinos activos durante todo el año.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha destacado el impacto transformador de estas infraestructuras en los clubes y su entorno urbano. "Hemos visto de primera mano cómo los pabellones de última generación y los desarrollos vinculados a ellos pueden transformar a los equipos de baloncesto y a las comunidades que los rodean", ha asegurado el dirigente.

"Mientras nos preparamos para lanzar una nueva liga en Europa junto con la FIBA, vemos una oportunidad significativa para ayudar a los clubes a desarrollar instalaciones que se basen en las tradiciones únicas que definen al baloncesto europeo, al tiempo que elevan la experiencia del aficionado y atraen muchos más eventos en directo", ha añadido Silver.

Por su parte, los inversores participantes han manifestado en una declaración conjunta su respaldo a este despliegue financiero en las ciudades europeas. "Estamos entusiasmados de trabajar con la NBA para apoyar una fase transformadora de desarrollo de infraestructuras en toda Europa. Juntos tenemos el potencial de invertir miles de millones de euros para crear recintos de primer nivel en ciudades europeas, honrando la pasión y las tradiciones de los aficionados al baloncesto europeo y apoyando un crecimiento económico duradero en las comunidades donde este deporte significa tanto", han afirmado.

El comunicado recoge también las conclusiones de un estudio elaborado por The Sports Consultancy, que estima que la nueva competición impulsada por la NBA y la FIBA aportará más de 24.000 millones de euros de valor añadido bruto al Producto Interior Bruto (PIB) europeo, generará cerca de 15.000 empleos equivalentes a tiempo completo al año y atraerá a casi 70 millones de espectadores durante sus diez primeros años, impulsados en parte por los nuevos y renovados pabellones.

La NBA ha precisado que mantendrá las conversaciones con inversores interesados y promotores de pabellones mientras ultima los detalles definitivos de esta iniciativa. No obstante, la futura y posible NBA Europe, de la mano de la FIBA, todavía no tiene un calendario fijado ni franquicias confirmadas, a la espera de las negociaciones --por ahora infructuosas-- con la Euroliga.