NBA y Nestlé promocionarán el baloncesto juvenil en España y otros 20 mercados

NBA y Nestlé promocionarán el baloncesto juvenil en 21 mercados, entre ellos el español. - NESTLÉ/NBA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La NBA y Nestlé han firmado una alianza multianual de marketing internacional que convierte a Milo, Nescau y Nesquik en socios oficiales de la Liga de baloncesto estadounidense y abarca 21 mercados, entre ellos el español, en cuatro continentes con el objetivo de conectar con los aficionados e inspirar la participación de los jóvenes en el baloncesto en todo el mundo.

Como parte de esta colaboración, ambas entidades reforzarán su compromiso compartido con la participación juvenil en el deporte, creando más oportunidades para que los jóvenes y sus familias se vinculen con el baloncesto.

Esto incluirá iniciativas en programas y plataformas seleccionados de desarrollo del baloncesto juvenil de la NBA, tales como Jr. NBA/Jr. WNBA, NBA Basketball School, Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies, Her Time To Play y NBA 3X, además de eventos como NBA Global Games y NBA House.

El vicepresidente sénior y director de la Unidad de Negocio Estratégica de Confitería y Snacks de Nestlé, Liberato Milo, ha afirmado que durante décadas sus marcas han creído en el poder del deporte para sacar lo mejor de las personas.

Asimismo, ha destacado que, junto con la NBA, aprovecharán el poder del baloncesto para conectar con los consumidores a gran escala, crear experiencias de relevancia local e inspirar a más jóvenes y familias a mantenerse activos y disfrutar del juego.

Por su parte, la vicepresidenta sénior de Desarrollo Comercial y Medios de la NBA, Julie Morris, ha señalado que Nestlé es una de las marcas más reconocidas del mundo y mantiene un vínculo duradero con consumidores de todo el planeta.

En este sentido, ha indicado que esperan aprovechar el alcance y la presencia local de la compañía para conectar con los aficionados de nuevas formas y apoyar el crecimiento continuo del baloncesto.

La alianza de marketing abarcará programas en puntos de venta y experiencias para los aficionados, incluidas promociones en los envases con la imagen de la NBA y la posibilidad de ganar entradas para partidos, artículos de merchandising y otros premios.

La colaboración se pondrá en marcha en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Indonesia, Italia, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Tailandia, Turquía y Vietnam, mientras que Filipinas se incorporará a partir de octubre de 2027.