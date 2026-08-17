Ndiaye firma dos temporadas con el Real Madrid

Archivo - El ala-pívot español Eli John Ndiaye, en un partido con el Real Madrid ante el Coviran Granada en el Movistar Arena. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Eli John Ndiaye firmó con el Real Madrid dos temporadas, después de que el club blanco igualara a finales de julio la oferta presentada por el Valencia Basket, por lo que el internacional regresa a la entidad madridista tras su testimonial paso por la NBA.

"El Real Madrid CF y Eli John Ndiaye han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", informó el Real Madrid en un comunicado.

Ndiaye, de 22 años, jugó en el Real Madrid durante cuatro temporadas, entre 2021 y 2025, en las que ganó ocho títulos: una Copa de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Y ahora, regresa al club blanco, que igualó la oferta presentada por el Valencia Basket, tras su testimonial paso por la NBA, sin llegar a debutar y jugando solo la liga de desarrollo.

"El Real Madrid ha igualado la oferta de Valencia Basket dentro del plazo establecido, por lo que se mantiene con los derechos del jugador Eli John Ndiaye en Liga Endesa", anunció a finales de julio la acb.

El equipo 'taronja' había presentado una oferta por un Ndiaye que comunicó su deseo de volver a Liga Endesa, a la espera de una oferta que en este caso llegó desde Valencia. Sin embargo, el Real Madrid, equipo de origen, igualó las condiciones para recuperar sus servicios tras su paso por Atlanta Hawks y la G-League.

Así, el canterano seguirá perteneciendo los próximos dos cursos al Real Madrid, club que, además de la llegada de Pedro Martínez al banquillo, se ha reforzado en la posición interior con Mikael Jantunen, Jaime Pradilla y Olivier Sarr, aunque tiene la lesión de larga duración de Usman Garuba y a Edy Tavares con 34 años.