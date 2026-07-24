Nevena Rosic completa la plantilla del Basket Leganés para la próxima temporada

Archivo - Nevena Rosic, en un calentamiento. - Europa Press/Contacto/Elena Vizzoca - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Baloncesto Leganés dio este jueves por completada su plantilla del próximo curso para la Liga Femenina Endesa con el fichaje de la escolta serbia Nevena Rosic, de 23 años y 1,76 metros de altura, formando así "un equipo que combina continuidad, experiencia, talento e ilusión".

Así se expresó el Basket Leganés en una nota de prensa, aludiendo a la celebración de su 20º aniversario. Y respecto a Rosic, nacida el 5 de enero de 2003 en Novi Sad, el club madrileño indicó que llega "tras consolidarse como una jugadora de referencia en el baloncesto europeo" y habiendo sido "internacional con Serbia en categorías de formación".

"Destaca por su visión de juego, capacidad para generar ventajas y su versatilidad en la pista", añadió el mismo comunicado del Leganés. "Su experiencia en diferentes competiciones europeas y su carácter competitivo aportarán nuevas soluciones al equipo en una temporada exigente, en la que volveremos a competir entre los mejores clubes del baloncesto femenino español", apostilló el texto de prensa.

"Con su incorporación sumamos una jugadora con calidad, personalidad y ambición, valores que encajan a la perfección con el proyecto que seguimos construyendo. Con este último movimiento damos por cerrada la plantilla con la que afrontaremos la temporada 2026-27", apuntó el club.

"Un equipo construido para seguir creciendo, competir al máximo nivel y representar con orgullo a nuestra ciudad en la LF Endesa. Tras una temporada histórica, afrontamos un nuevo reto con la ilusión intacta, convencidos de que el trabajo, la ambición y el compromiso seguirán marcando el camino", concluyó la entidad del Pabellón Europa.