La niña ahogada en Las Palmas era una joven promesa del baloncesto español

Playa de La Laja de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Club Baloncesto Islas Canarias Fabiola Mbulito, de 12 años, fue identificada este miércoles como la víctima de un ahogamiento el martes en la Playa de La Laja de Las Palmas de Gran Canaria.

La tragedia golpeó al baloncesto canario y español, después del suceso ocurrido el martes en el que efectivos de la Cruz Roja rescataron a un niño de 11 años pero no pudieron encontrar a otra niña de 12 arrastrada por el agua.

La Laja es conocida por sus corrientes peligrosas y la otra menor perdió la vida pese al despliegue en el que participaron el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como Salvamento Marítimo, Guardia Civil, además de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Nacional y Local.

La tragedia sacudió este miércoles el baloncesto canario y nacional, ya que Fabiola Mbulito había sido convocada este verano para debutar con la selección española femenina Sub-12. Desde la Federación Española de Baloncesto (FEB), así como ACB, Federación Canaria de Baloncesto y muchos clubes lamentaron "el trágico fallecimiento" y trasladaron el pésame a familiares y amigos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se hizo eco también de la noticia en redes sociales para mostrar su consternación. "Difícil encontrar palabras ante una tragedia así. Mi cariño y mis condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras del Spar Gran Canaria y a toda la familia del baloncesto canario", escribió.