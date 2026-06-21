Obradovic firma tres años con Panathinaikos

Archivo - Zeljko Obradovic - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El laureado entrenador serbio Zeljko Obradovic, de 66 años, se convirtió este domingo en nuevo entrenador del Panathinaikos, después de marcar ya una época con el club de Atenas hasta su salida hace 14 años, con contrato para las próximas tres temporadas.

"El Panathinaikos BC AKTOR anuncia el fichaje de Zeljko Obradovic con un contrato de tres años. La historia continúa, como si no hubiera pasado un solo día", escribió el conjunto griego en su página web oficial con el regreso del que fuera su técnico entre 1999 y 2012.

Obradovic estaba sin equipo después de dimitir el pasado mes de noviembre como técnico del Partizán. Entre 1999 y 2012, el serbio guió a los verdes a cinco títulos de la Euroliga, 11 campeonatos de la Liga griega y siete Copas de Grecia, estableciendo una de las rachas más dominantes en la historia del baloncesto europeo.

El entrenador nueve veces campeón de Europa toma el relevo de Ergin Ataman, quien en tres temporadas al frente del equipo llevó al club a dos Final Four de la Euroliga y ganó la séptima estrella del PAO como campeón de la Euroliga 2024. El turco se separó del Panathinaikos la semana pasada tras perder también contra el Olympiacos en la final de la liga griega.