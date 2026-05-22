Olympiacos avanza a la final de la Euroliga a costa del Fenerbahçe

Archivo - Nikola Milutinov y Aleksander Vezenkov, Olympiacos - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Olympiacos se impuso (79-61) al Fenerbahçe este viernes en el inicio de la 'Final a cuatro' de la Euroliga que se celebra en el Telekom Center de Atenas, a la espera del rival español que saldrá de la otra semifinal que disputan Real Madrid y Valencia Basket.

El equipo griego fue un martillo pilón, convencido de estar ante el asalto definitivo a su cuarta Copa de Europa 13 años después. Cerca de casa, los de El Pireo llevaron las riendas de la primera semifinal desde el inicio, pero Fenerbahçe reaccionó a cada golpe hasta que se quedó sin gasolina, sin paciencia, ni respuesta.

Con la fuerte defensa que le caracteriza, el Olympiacos, un año más favorito al título, sacó uno as en cada cuarto para tumbar al vigente campeón. Tyler Dorsey (15 puntos), Alec Peters (17) y Aleksander Vezenkov (16), por ese orden, llevaron al límite al equipo turco en cada parcial. El Fenerbahçe se levantó por última vez en el inicio del último cuarto (56-49), pero los de Georgios Bartzokas remataron su primer objetivo.

La 'F4' empezó con poco acierto y mucha trinchera, y un Dorsey que acumuló casi más puntos que Fenerbahçe en 15 minutos (29-12). El parcial de 11-0 en el segundo cuarto lo replicó como pudo el equipo de Estambul, lastrado desde bien temprano por un pobre acierto de tres. Con todo, dos triples seguidos de Tarik Biberovic permitieron al campeón mantenerse pese al recital de Peters (33-24) y al físico griego que ganó con autoridad la línea de personal.

Tras el descanso, faltaba por despertar Vezenkov y la estrella de las últimas Euroligas firmó 14 puntos en el tercer cuarto, de nuevo a remolque para los de Sarunas Jasikevicius. Del 44-24, el Fenerbahçe volvió a resucitar (44-34), pero el Olympiacos apuntaba la factura de cada cartucho de energía gastado por su rival.

Talen Horton-Tucker, Nando de Colo y Biberovic no impidieron otra escapada griega antes del último cuarto (56-41), y los de 'Saras' se aferraron al trono. Entonces, los de Bartzokas, más enteros y con mejor fondo de armario en Atenas, lanzaron su órdago. Evan Fournier dejó su firma, Nikola Milutinov (13 rebotes) mandó bajo aros y un Peters sin fallo finiquitó la semifinal ante un Fenerbahçe sin fuerzas para intentar algo más que el triple (8/36).