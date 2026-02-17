Oriola, Bassas y Nogués, novedades en la lista de Chus Mateo para la ventana ante Ucrania

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, facilitó este martes una lista de 16 jugadores para el doble enfrentamiento ante Ucrania, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, la segunda desde que llegó al cargo y con novedades a causa de las lesiones como la vuelta de un campeón del mundo como Pierre Oriola y de otro veterano como Ferrán Bassas, y la entrada de otro joven prometedor como Isaac Nogués.

El técnico madrileño convocó a 16 jugadores, de los que tendrá que descartar a dos antes de jugar esta segunda 'ventana' de la fase de clasificación para la Copa del Mundo, y marcada por las bajas por lesión respecto a la que dio para los encuentros de noviembre ante Dinamarca y Georgia. Así, Mateo no ha podido contar por motivos físico con el capitán Alberto Díaz (Unicaja), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Great Osobor (Science City Jena) y Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos).

Esto ha motivado la aparición de nuevos nombres como el veterano Pierre Oriola, del BAXI Manresa y miembro de la selección que fue campeona del mundo en 2019. El ala-pívot de 33 años, internacional en 40 ocasiones, no estaba con el combinado desde 2021 en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo uno de los descartes.

Junto a él retorna Ferrán Bassas, compañero de equipo en Manresa. El base de 33 años y con once internacionalidades no jugaba con la doble campeona del mundo desde hace tres años en la clasificación para la Copa del Mundo de 2023.

Además, vuelven otros jugadores que ya han estado en otras concentraciones, pero con pocas internacionalidades en su haber, como Sergi Martínez (Bàsquet Girona), que tiene 5, y Eric Vila (Dreamland Gran Canaria), que tiene cinco, un joven como Issac Nogués (Valencia Basket), al que hizo debutar Sergio Scariolo el pasado verano, aunque con poca participación en dos partidos de preparación para el Eurobasket, y Miguel González (Casademont Zaragoza), que estuvo en la anterior en calidad de invitado y que ahora podría tener la oportunidad de debutar.

El resto de esta segunda convocatoria la siguen formando jugadores que ya estuvieron en la primera, con nombres como los de Santi Yusta (Casademont Zaragoza), presente en el pasado Eurobasket, y Jaime Fernández (LaLaguna Tenerife), el más experimentado con 44 internacionalidades en su haber, o jóvenes talentos como Izan Almansa (Real Madrid).

La lista completa es la formada por Álvaro Cárdenas (Peristeri), Lluís Costa (Coviran Granada), Jaime Fernández y Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Rio Breogán), Pep Busquets y Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Santi Yusta y Miguel González (Casademont Zaragoza), Alex Reyes, Pierre Oriola y Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid), Issac Nogués (Valencia Basket) y Eric Vila (Dreamland Gran Canaria).

La selección española, que salió ganadora de sus dos primeros partidos de esta fase de clasificación ante Dinamarca y Georgia, visitará en Letonia a Ucrania el próximo 27 de febrero, mientras que el lunes 2 de marzo recibirá en Oviedo al combinado ucraniano.

Chus Mateo quiso hacer "mención lo primero de todo" a los jugadores que le van a faltar por lesión y a los que van a "echar mucho de menos" como Miquel Salvó, "que ha sufrido una lesión muy grave y dura" de la que desean que "se recupere pronto y bien". "Estamos seguros de que volverá a ser el Miquel que a nosotros por lo menos en las 'ventanas' nos ayudó muchísimo a conseguir ese 2-0", indicó.

También se acordó del joven Great Osobor, que se lesionó de gravedad ante Georgia en noviembre y al que han estado "tratando de dar muchos ánimos y estar muy cerca de él, cuidándole y arropándole", del "capitán" Alberto Díaz, que "no está todavía listo" de su última lesión muscular, y de Dani Díez "que también ha tenido la lesión seguramente no tan grave".

"Es obvio que las lesiones nos han hecho un poco descomponer lo que fue la primera 'ventana', pero estoy seguro de que estas nuevas incorporaciones que ahora vienen, su compromiso, como así me lo han mostrado por teléfono, va a ser el máximo como lo han hecho anteriormente cuando han representado a España. Ojalá que con los 14 elegidos que queden de esta lista podamos conseguir seguir sumando victorias que es lo que ahora a mí más me preocupa", subrayó.

"RICKY RUBIO NO SE HA PLANTEADO PARTICIPAR EN ESTA 'VENTANA'"

El seleccionador sabe que ganar esta doble confrontación contra Ucrania les pondría "muy bien situados en la clasificación" y de cara a pensar que están "en la línea de conseguir" estar en el próximo Mundial y para ello espera el apoyo de Oviedo en el segundo choque.

En este sentido, recordó que se pudo ver ante Dinamarca y Georgia "esa selección fresca, nueva, con muchas ganas y con mucho compromiso". "Ojalá que ganemos allí en Riga a Ucrania y ojalá que aquí en Oviedo podáis ver a la mejor selección posible y que podamos sentir que ese apoyo nos ayuda a salir adelante en los momentos malos", apuntó el técnico.

Preguntado por Ricky Rubio, Mateo dejó claro que su figura "siempre está en la cabeza del seleccionador". "Está jugando increíblemente bien y disfrutando del baloncesto, como él me dice, y yo siempre chequeo cuál es su sensación y su intención", remarcó del base del Asisa Joventut.

"Ahora, de momento, está disfrutando del baloncesto y no se ha planteado ni participar en la primera 'ventana' ni en esta segunda, por eso no ha sido convocado, pero no renuncia a que en un futuro pueda volver a vestir los colores de la selección y ojalá que podamos verle, pero ya es una cosa que depende absolutamente de él", agregó.

El seleccionador aseguró que "las puertas de la federación y de la selección están abiertas siempre para alguien que ha dado tanto al baloncesto español como Ricky, así que cuando él quiera, volverá. De momento, dejémosle que disfrute como lo está haciendo, que sea tan feliz jugando al baloncesto", sentenció.