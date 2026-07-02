Oriola: "Soy muy consciente de que hay un grupo de chavales jóvenes que están aporreando todas la puertas"

Pierre Oriola, durante un partido. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Pierre Oriola ha admitido ser "muy consciente de que hay un grupo de chavales jóvenes que están aporreando todas la puertas" de la selección nacional, pero destacando su propio "trabajo" para guiar el triunfo por 109-81 frente a Dinamarca en la fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIBA.

"Cuando me llamó Chus la primera vez, no me lo esperaba porque soy muy consciente de que hay un grupo de chavales jóvenes que están aporreando todas la puertas. Evidentemente por diferentes razones todos no pueden estar aquí, pero sí que yo pueda estar aquí por todo el trabajo que vengo haciendo durante la temporada", indicó Oriola este jueves en rueda de prensa desde la Caja Mágica, en Madrid.

"Son muchos años de trabajo. Es verdad que fueron complicados los últimos años, pero esto para mí es un premio. Dar las gracias a Chus [Mateo] por la confianza. Yo vengo a ayudar a la selección a cumplir con los objetivos y vengo a competir, en esto de competir me ganan pocos. Yo vengo a eso, a divertirme y a ayudar en lo que pueda ayudar", insistió.

"Siento que hay una generación de jugadores que van a ser espectaculares, o al menos parece que van a ser espectaculares, y a mí me ilusiona poder compartir vestuarios con ellos", dijo sobre los Hugo González, Mario Saint-Supéry y compañía. "Me enorgullece ver que el baloncesto español tiene un relevo de nivel", apostilló Oriola.