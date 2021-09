Pablo Laso: "Con 19 puntos abajo nadie ha dejado de creer"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró encantado con el carácter y la lucha de su equipo para no perder la cara a la final de la Supercopa, a pesar de ir 19 abajo en el tercer cuarto ante el Barça, dejando elogios hacia todos sus jugadores.

"El trabajo de los dos días ha sido impresionante. En la situación en la que llega esta Supercopa, por el momento, por el tiempo, por el verano que hemos pasado, nosotros llegábamos muy justos pero el equipo ha demostrado una energía, un convencimiento de ser ganador", dijo el técnico blanco.

El Madrid levantó su octava Supercopa, la cuarta seguida, las tres últimas derrotando al Barça. "El equipo ha mostrado el carácter y con 19 puntos abajo nadie ha dejado de creer. Vas buscando jugadores, que ponen su trabajo para el bien del equipo. Llull ha sido el MVP. Ayer jugó poco pero no vamos ahora a descubrir a un jugador como él. Estoy muy contento por la victoria y el trabajo de los chicos", afirmó.

"Teníamos que controlar muchas situaciones que igual durante el año no podemos. De minutos, de rotaciones, de preparar los partidos, situaciones rápidas de pick&roll y sabíamos que íbamos a necesitar a todos. Se nos cayó Abalde a principio de semana, Randolph y Thompkins no estaban y Rudy se cayó ayer. Todo el mundo ha ido encontrando la manera de ser positivo para el equipo y por eso estoy muy contento porque valoro a todos. Estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos. Mi trabajo luce cuando tengo jugadores como estos. No puedo decir mucho más", añadió.