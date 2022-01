Pablo Laso: "El Barça sigue siendo un equipo muy potente"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no dudó de que el Barça "sigue siendo un equipo muy potente" a pesar de que llega al Clásico de este domingo en el WiZink Center en mala racha de resultados, al contrario que un cuadro blanco que recupera tras COVID a Rudy Fernández y Walter Tavares.

"En principio cuento con todos salvo con Causeur. Deck está también activo para jugar y hasta el último momento no decidiremos los que van a estar. Rudy y Tavares han sido positivos pero ya están disponibles. No recuerdo la última vez que tuve a todos a la vez, siempre hemos tenido percances", dijo en rueda de prensa.

El preparador del cuadro madrileño destacó además la emotividad que tendrá el duelo ante el Barça con el homenaje que recibirá Felipe Reyes. "Todos los partidos son especiales y si un Clásico ya tiene un punto más especial, la despedida de Felipe lo hace aún más especial. Ha sido un grande del baloncesto español y del Real Madrid", apuntó sobre el excapitán.

"Es un homenaje muy merecido por la gran trayectoria que ha tenido en nuestro club y su comportamiento. Solo tengo buenas palabras para él y es un momento muy emotivo y merecido. Ojalá vaya mucha gente al campo para animar al equipo y presenciar ese homenaje a Felipe", añadió.

Por otro lado, Laso se refirió al momento del Barça. "Sigo viendo un equipo muy potente, con muchas armas, mucho tiro exterior y jugadores muy decisivos en el poste bajo. Además, son buenos defensivamente. Es un equipo muy completo. El calendario es exigente para todos los equipos y todos hemos tenido bajas. Los rivales contra los que se han enfrentado han hecho grandes partidos. Los resultados no tienen que marcar las dinámicas del equipo", dijo.

"Necesita rodaje, pero eso no significa que mañana no vaya a jugar. Es un jugador muy importante y tenemos que meterle en la dinámica lo antes posible, pero eso no significa tampoco que vaya a jugar mañana. Conoce al cuerpo técnico y todo lo que hay aquí. Eso va a adelantar mucho los plazos. Le veo bien, pero necesita un tiempo de readaptación a una exigencia diferente y un calendario diferente", añadió sobre el regreso de Deck.