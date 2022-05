Pablo Laso y el título de 2018: "Creo un poco en los 'déjà vu'"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó este miércoles que estar en la 'Final a Cuatro' de Belgrado "habla muy bien" de su equipo, al mismo tiempo que aseguró que cree en "'déjà vus'", recordando el título que levantó el conjunto blanco en 2018 también en la capital serbia.

"Son años diferentes y diferentes equipos. Ya lo he dicho antes, para mí siempre es un placer venir a esta ciudad a jugar. Es un placer estar en esta 'Final Four'. Habla muy bien de mi equipo, de mi organización, de mis jugadores... Creo un poco en los 'déjà-vu'", confesó Laso al ser preguntado por el último trofeo europeo del Real Madrid, logrado en 2018 en Belgrado, en declaraciones durante la rueda de prensa oficial de la F4 de la Euroliga.

El rival blanco este jueves será el Barça, en el que será el séptimo enfrentamiento contra los de Jasikevicius esta temporada, con un balance para los de Laso de una victoria y cinco derrotas. "Es un partido nuevo y diferente, hemos jugado muchas veces, pero cada partido es diferente. Es un partido grande en todo el mundo. Los jugadores se crecerán. Puede pasar de todo. No estaría feliz si hubiéramos ganado los últimos ocho encuentros y no estaría triste si hubiera perdido los últimos ochos", explicó.

"Como entrenador, hemos ganado los dos partidos contra el Barcelona en 'Final Four', es historia y ha terminado, en lo bueno y en lo malo. Son partidos diferentes y hay más ruido fuera del partido que en el propio partido. Es baloncesto, quieres ganar, pero entendemos que el ruido alrededor es mayor en un partido como el Clásico", describió sobre todo lo que rodea al Clásico español.

Laso, que reconoció estar "focalizado" solo en el partido de mañana, afronta este jueves (21.00 horas) ante el Barça su séptima 'Final a Cuatro' como técnico madridista "en un buen momento". "No llegamos en nuestro mejor momento de la temporada. El mejor fue antes del Covid hasta diciembre, el equipo tuvo 3-4 meses de juego sólido y continuo, con todos aportando. Ahí tuvimos la mayor sensación de solidez", manifestó.

"Yo tomo decisiones desde el primer entrenamiento en septiembre. No sé si son buenas o malas. Nosotros fuimos muy sólidos ante Maccabi, jugamos muy bien, y merecimos pasar. Estamos focalizados en el partido de mañana, no en lo que ha pasado antes", comentó la serie del equipo blanco, que opta en Belgrado a levantar su tercera Euroliga con Laso en el banquillo, ante el equipo israelí (3-0).

Laso también tuvo buenas palabras para Edy Tavares, destacando su papel relevante en esta campaña. "Me alegro mucho por su trayectoria, ha demostrado una humildad magnífica, es un jugador clave para nosotros. Si no tuviéramos a Edy no estaríamos aquí probablemente y eso habla muy bien de él. Estoy muy orgulloso de entrenarle", señaló sobre el pívot.

Finalmente, se refirió al exmadridista Luka Doncic, ahora jugador de Dallas Mavericks, equipo con el que disputará la final del Oeste en los 'Playoffs' de la NBA. "Es un buen jugador, pero sobre todo es una gran persona y eso le hace muy grande. No tengo dudas de que va a jugar bien, porque es capaz de adaptarse a cualquier situación. Estoy muy feliz por él", zanjó.