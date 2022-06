Pablo Laso: "Es un reto muy grande, a mucha gente le gustaría estar en semifinales de Liga Endesa"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó este miércoles que el conjunto blanco afronta el "gran" y "muy bonito" reto que suponen unas semifinales de Liga Endesa, lugar en el que "a mucha gente le gustaría estar", un duelo en el que se enfrentarán "al mejor Baskonia", contra el que dominar "el rebote y las pérdidas" les permitiría "controlar el ritmo del partido", algo que calificó de "muy necesario" para su quipo.

"El factor mental es muy complicado y sencillo a la vez. Es una semifinal de Liga Endesa, esa es la primera motivación, si tengo que estar apretándoles, no tendría jugadores muy listos y no lo creo, tengo jugadores inteligentes, tienen que estar preparados este reto, muy bonito y muy grande, a mucha gente le gustaría estar aquí", señaló Laso en la previa del primer encuentro de su cruce de semifinales ante el Baskonia este jueves (22.00 horas).

El técnico también valoró el aspecto físico de la plantilla, que, aunque "es muy importante", a final de temporada solo se trata de "detalles". "Un jugador no mejora mucho físicamente en el ultimo mes, los detalles físicos a final de año es que se puede romper un jugador y le pierdes. Son situaciones físicas que hacen daño a los equipos. Por ejemplo, mañana Nigel Williams-Goss no va a jugar", anunció Laso, que apuntó llegan "en buena condición física" a pesar de un final de curso "con muchos partidos y muy exigente".

Además, Laso confirmó las bajas de Carlos Alocén y Nigel Williams-Goss, informó también de que Alberto Albalde está "entre algodones", aunque espera que pueda iniciar la serie ante los vascos este jueves. "Siempre me gustaría estar mejor, me gustaría que Williams-Goss no estuviera lesionado. Siempre aspiro a estar mejor y creo que el equipo puede jugar mejor. Pero eso se aparca un poco porque estás jugando una semifinal", comentó.

"ESTAMOS VIENDO AL MEJOR BASKONIA DE LA TEMPORADA"

"Los problemas del equipo los tiene que solucionar el equipo. Cuando te falta un reboteador, alguno tiene que apretar el culo y recoger más rebotes. Tenemos que generar juego de diferentes maneras, es un valor que se le debe dar al equipo, en eso no estoy preocupado. Pero Wade Baldwin y Jayson Granger son dos bases de primer nivel, explicó sobre la baja de Williams-Goss, insistiendo en que "ojalá gane jugando mal", aunque le gustaría "jugar mejor".

Sobre los peligros de Baskonia, el técnico destacó que tiene "una de las mejores plantillas de España y Europa", con jugadores "determinantes", como Wade Baldwin y Jayson Granger. "Tiene muy buenos tiradores, abren el campo, tienen altura, con pívots muy móviles. El equipo ha sufrido en el inicio de temporada pero han encontrado su mejor nivel de juego, estamos viendo al mejor Baskonia, nos obligará a hacer un esfuerzo de concentración y preparación", auguró.

"Baskonia es un equipo de tiradores, bajar ese registro sería muy positivo. Me gustaría dominar el rebote y no tener pérdidas de balón. Si en eso lo hacemos bien, podemos tener mayor control del ritmo de partido, que para nosotros es muy necesario. Sabiendo que igual mañana perdemos mucho balones y ellos no meten ni un triple... No sé lo que va a pasar mañana", analizó.

Finalmente, poniendo en valor la fortaleza de Baskonia fuera de casa, Pablo Laso se mostró partidario de jugar un 'Playoff' "con ventaja de campo". "Seguro que tanto ellos como nosotros lo preferimos", añadió, antes de aludir al partido de este martes entre Rafa Nadal y Djokovic, de más de cuatro horas de duración, para no quejarse del calendario, ya que no pasarán ni 48 horas entre el primer y segundo partido de la serie ante los vascos. "Tengo que preparar al equipo", zanjó.