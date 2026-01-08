Palencia acogerá la Final a Cuatro de la Copa España FEB

Archivo - Pabellón Municipal de Deportes de Palencia. - RFEBM / ÁLVARO BERMEJO - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Municipal de Palencia será la sede de la 'Final a Cuatro' de la Copa España FEB que se disputará los próximos 24 y 25 de enero y que reunirá al Súper Agropal Palencia, el Flexicar Fuenlabrada, el Cloud.Gal Ourense Baloncesto y el Movistar Estudiantes, según confirmó este jueves la federación.

"Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas, y de acuerdo con lo dispuesto en las Bases de Competición, la Federación Española de Baloncesto ha designado el Pabellón Municipal de Palencia", señaló el organismo en un comunicado.

De este modo, la lucha por el primer título oficial del 2026 en las Competiciones FEB tendrá lugar en la capital palentina los próximos 24 y 25 de enero. Las semifinales se disputarán en la tarde del sábado a las 17.00 horas y las 20.00 horas, mientras que la gran final por el título se celebrará en la tarde del domingo dando comienzo a las 18.00.

Una cita que conoce desde la noche de este pasado miércoles a sus cuatro participantes, con el Súper Agropal Palencia midiéndose al Flexicar Fuenlabrada y al Cloud.Gal Ourense Baloncesto con el Movistar Estudiantes, los cuales pelearán por suceder al Silbö San Pablo Burgos como campeón de esta competición.