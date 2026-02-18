Palmarés de la competición

   BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Éste es el palmarés de la Copa del Rey de baloncesto, cuya 90 edición comenzará este jueves en el Roig Arena de Valencia.

--PALMARÉS DE LA COMPETICIÓN.

   Año Final Resultado Sede.

-----------------------------------------------------------

   1933 Rayo - Real Madrid21 - 11Madrid.

   1935 Patrie - Rayo 23 - 19Barcelona.

   1936 Rayo - Patrie 23 - 20Madrid.

   1940 Hospitalet - Atlético20 - 17Barcelona.

   1941 Español - Hospitalet 35 - 24Madrid.

   1942 Layetano - F.C. Barcelona 30 - 28Zaragoza.

   1943 F.C. Barcelona - Layetano 27 - 25P. Mallorca.

   1944 Layetano - Real Madrid 32 - 18Vigo.

   1945 Barcelona - Layetano 37 - 34Barcelona.

   1946 Barcelona - Montgat 44 - 35Barcelona.

   1947 Barcelona - Canarias 39 - 25Zaragoza.

   1948 Joventut - Real Madrid 41 - 32Burgos.

   1949 Barcelona - Real Madrid (liguilla)Madrid.

   1950 Barcelona - Joventut 46 - 39Barcelona.

   1951 Real Madrid - Barcelona 47 - 36S.Sebastián.

   1952 Real Madrid - Joventut 43 - 41Alicante.

   1953 Joventut - Real Madrid 41 - 39Valladolid.

   1954 Real Madrid - Joventut 56 - 41Madrid.

   1955 Joventut - Real Madrid 59 - 44Barcelona.

   1956 Real Madrid - Aismalíbar59 - 55Madrid.

   1957 Real Madrid - Aismalíbar54 - 50Vigo.

   1958 Joventut - Real Madrid 74 - 69Zaragoza.

   1959 Barcelona - Aismalíbar 50 - 36Barcelona.

   1960 Real Madrid - Hesperia 76 - 64Madrid.

   1961 Real Madrid - Barcelona 76 - 51Bilbao.

   1962 Real Madrid - Estudiantes 80 - 66Barcelona.

   1963 Estudiantes - Real Madrid 94 - 90S.Sebastián.

   1964 Picadero - Aismalíbar63 - 51Lugo.

   1965 Real Madrid - Náutico102 - 82 Salamanca.

   1966 Real Madrid - Joventut 62 - 61Terrassa.

   1967 Real Madrid - Kas 85 - 80Vitoria.

   1968 Picadero - Joventut 58 - 55Gijón.

   1969 Joventut - Real Madrid 82 - 81Orense.

   1970 Real Madrid - Joventut 102 - 90 León.

   1971 Real Madrid - Joventut 72 - 63Vitoria.

   1972 Real Madrid - Joventut 92 - 77La Coruña.

   1973 Real Madrid - Estudiantes 126 - 87 Valencia.

   1974 Real Madrid - Joventut 87 - 85Alicante.

   1975 Real Madrid - Estudiantes 114 - 85 Jaén.

   1976 Joventut - Real Madrid 99 - 88Cartagena.

   1977 Real Madrid - Barcelona 97 - 71Palma.

   1978 Barcelona - Real Madrid 103 - 96 Zaragoza.

   1979 F.C. Barcelona - Tempus 130 - 113 Pamplona.

   1980 F.C. Barcelona - Manresa92 - 83El Ferrol.

   1981 Barcelona - Real Madrid 106 - 90 Almería.

   1982 Barcelona - Real Madrid 110 - 108 Badajoz.

   1983 Barcelona - Inmobanco125 - 93 Palencia.

   1984 CAI Zaragoza - Barcelona81 - 78Zaragoza.

   1985 Real Madrid - Joventut 90 - 76Badalona.

   1986 Real Madrid - Joventut 87 - 79Barcelona.

   1987 FC Barcelona - Joventut 110 - 102 Tenerife.

   1988 Barcelona - Real Madrid 84 - 83Valladolid.

   1989 Real Madrid - Barcelona 85 - 81La Coruña.

   1990 CAI Zaragoza - Joventut 76 - 69Las Palmas.

   1991 Barcelona - Estudiantes 67 - 65Zaragoza.

   1992 Estudiantes - CAI Zaragoza 61 - 56Granada.

   1993 Real Madrid - Joventut 74 - 71La Coruña.

   1994 Barcelona B.C. - Taugrés86 - 75Sevilla.

   1995 Taugrés - Amway Zaragoza88 - 80Granada.

   1996 TDK Manresa - Barcelona 94 - 92Murcia.

   1997 Joventut - Cáceres C.B. 79 - 71León.

   1998 Pamesa Valencia - Joventut 89 - 75Valladolid.

   1999 Tau Cerámica - CS Fernando 70 - 61Valencia.

   2000 Estudiantes - P. Valencia 73 - 63Vitoria.

   2001 Barcelona - Real Madrid 80 - 77Málaga.

   2002 Tau Vitoria - Barcelona 85 - 83Vitoria.

   2003 Barcelona - Tau Cerámica84 - 78Valencia.

   2004 Tau Vitoria - DKV Joventut 81 - 77Sevilla.

   2005 Unicaja - Real Madrid80 - 76Zaragoza.

   2006 Tau Vitoria - Pamesa 85 - 80Madrid.

   2007 FC Barcelona - Real Madrid 69 - 53Málaga.

   2008 DKV Joventut - Tau Vitoria 82 - 80Vitoria.

   2009 TAU Cerámica - Unicaja 100 - 98 Madrid.

   2010 Regal Barcelona - R.Madrid 80 - 61Bilbao.

   2011 Regal Barcelona - R.Madrid 68 - 60Madrid.

   2012 R.Madrid - FC Barcelona Regal 91 - 74Barcelona.

   2013 FC Barcelona Regal - Valencia 85 - 69Vitoria.

   2014 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 76Málaga.

   2015 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 71Las Palmas.

   2016 Real Madrid - Gran Canaria 85 - 81A Coruña.

   2017 Real Madrid - Valencia Basket 97 - 95Vitoria.

   2018 Barça Lassa - R.Madrid 92 - 90Las Palmas.

   2019 Barça Lassa - R.Madrid 94 - 93Madrid.

   2020 Real Madrid - Unicaja95 - 68Málaga.

   2021 Barça - Real Madrid 88 - 73Madrid.

   2022 Real Madrid - Barça 59 - 64Granada.

   2023 Unicaja - Lenovo Tenerife 83 - 80Badalona.

   2024 Real Madrid - Barça 96 - 85Málaga.

   2025 Unicaja - Real Madrid93 - 79Las Palmas.

