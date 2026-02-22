El Kosner Baskonia celebra el título de Copa del Rey ganado en el Roig Arena de Valencia contra el Real Madrid - ACB PHOTO / EMILIO COBOS
VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Éste es el palmarés de la Copa del Rey de baloncesto, tras la disputa de la 90ª edición que ha tenido lugar en el Roig Arena de Valencia.
--PALMARÉS DE LA COMPETICIÓN.
Año Final Resultado Sede.
-----------------------------------------------------------
1933 Rayo - Real Madrid 21 - 11 Madrid.
1935 Patrie - Rayo 23 - 19 Barcelona.
1936 Rayo - Patrie 23 - 20 Madrid.
1940 Hospitalet - Atlético 20 - 17 Barcelona.
1941 Español - Hospitalet 35 - 24 Madrid.
1942 Layetano - F.C. Barcelona 30 - 28 Zaragoza.
1943 F.C. Barcelona - Layetano 27 - 25 P. Mallorca.
1944 Layetano - Real Madrid 32 - 18 Vigo.
1945 Barcelona - Layetano 37 - 34 Barcelona.
1946 Barcelona - Montgat 44 - 35 Barcelona.
1947 Barcelona - Canarias 39 - 25 Zaragoza.
1948 Joventut - Real Madrid 41 - 32 Burgos.
1949 Barcelona - Real Madrid (liguilla) Madrid.
1950 Barcelona - Joventut 46 - 39 Barcelona.
1951 Real Madrid - Barcelona 47 - 36 S.Sebastián.
1952 Real Madrid - Joventut 43 - 41 Alicante.
1953 Joventut - Real Madrid 41 - 39 Valladolid.
1954 Real Madrid - Joventut 56 - 41 Madrid.
1955 Joventut - Real Madrid 59 - 44 Barcelona.
1956 Real Madrid - Aismalíbar 59 - 55 Madrid.
1957 Real Madrid - Aismalíbar 54 - 50 Vigo.
1958 Joventut - Real Madrid 74 - 69 Zaragoza.
1959 Barcelona - Aismalíbar 50 - 36 Barcelona.
1960 Real Madrid - Hesperia 76 - 64 Madrid.
1961 Real Madrid - Barcelona 76 - 51 Bilbao.
1962 Real Madrid - Estudiantes 80 - 66 Barcelona.
1963 Estudiantes - Real Madrid 94 - 90 S.Sebastián.
1964 Picadero - Aismalíbar 63 - 51 Lugo.
1965 Real Madrid - Náutico 102 - 82 Salamanca.
1966 Real Madrid - Joventut 62 - 61 Terrassa.
1967 Real Madrid - Kas 85 - 80 Vitoria.
1968 Picadero - Joventut 58 - 55 Gijón.
1969 Joventut - Real Madrid 82 - 81 Orense.
1970 Real Madrid - Joventut 102 - 90 León.
1971 Real Madrid - Joventut 72 - 63 Vitoria.
1972 Real Madrid - Joventut 92 - 77 La Coruña.
1973 Real Madrid - Estudiantes 126 - 87 Valencia.
1974 Real Madrid - Joventut 87 - 85 Alicante.
1975 Real Madrid - Estudiantes 114 - 85 Jaén.
1976 Joventut - Real Madrid 99 - 88 Cartagena.
1977 Real Madrid - Barcelona 97 - 71 Palma.
1978 Barcelona - Real Madrid 103 - 96 Zaragoza.
1979 F.C. Barcelona - Tempus 130 - 113 Pamplona.
1980 F.C. Barcelona - Manresa 92 - 83 El Ferrol.
1981 Barcelona - Real Madrid 106 - 90 Almería.
1982 Barcelona - Real Madrid 110 - 108 Badajoz.
1983 Barcelona - Inmobanco 125 - 93 Palencia.
1984 CAI Zaragoza - Barcelona 81 - 78 Zaragoza.
1985 Real Madrid - Joventut 90 - 76 Badalona.
1986 Real Madrid - Joventut 87 - 79 Barcelona.
1987 FC Barcelona - Joventut 110 - 102 Tenerife.
1988 Barcelona - Real Madrid 84 - 83 Valladolid.
1989 Real Madrid - Barcelona 85 - 81 La Coruña.
1990 CAI Zaragoza - Joventut 76 - 69 Las Palmas.
1991 Barcelona - Estudiantes 67 - 65 Zaragoza.
1992 Estudiantes - CAI Zaragoza 61 - 56 Granada.
1993 Real Madrid - Joventut 74 - 71 La Coruña.
1994 Barcelona B.C. - Taugrés 86 - 75 Sevilla.
1995 Taugrés - Amway Zaragoza 88 - 80 Granada.
1996 TDK Manresa - Barcelona 94 - 92 Murcia.
1997 Joventut - Cáceres C.B. 79 - 71 León.
1998 Pamesa Valencia - Joventut 89 - 75 Valladolid.
1999 Tau Cerámica - CS Fernando 70 - 61 Valencia.
2000 Estudiantes - P. Valencia 73 - 63 Vitoria.
2001 Barcelona - Real Madrid 80 - 77 Málaga.
2002 Tau Vitoria - Barcelona 85 - 83 Vitoria.
2003 Barcelona - Tau Cerámica 84 - 78 Valencia.
2004 Tau Vitoria - DKV Joventut 81 - 77 Sevilla.
2005 Unicaja - Real Madrid 80 - 76 Zaragoza.
2006 Tau Vitoria - Pamesa 85 - 80 Madrid.
2007 FC Barcelona - Real Madrid 69 - 53 Málaga.
2008 DKV Joventut - Tau Vitoria 82 - 80 Vitoria.
2009 TAU Cerámica - Unicaja 100 - 98 Madrid.
2010 Regal Barcelona - R.Madrid 80 - 61 Bilbao.
2011 Regal Barcelona - R.Madrid 68 - 60 Madrid.
2012 R.Madrid - FC Barcelona Regal 91 - 74 Barcelona.
2013 FC Barcelona Regal - Valencia 85 - 69 Vitoria.
2014 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 76 Málaga.
2015 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 71 Las Palmas.
2016 Real Madrid - Gran Canaria 85 - 81 A Coruña.
2017 Real Madrid - Valencia Basket 97 - 95 Vitoria.
2018 Barça Lassa - R.Madrid 92 - 90 Las Palmas.
2019 Barça Lassa - R.Madrid 94 - 93 Madrid.
2020 Real Madrid - Unicaja 95 - 68 Málaga.
2021 Barça - Real Madrid 88 - 73 Madrid.
2022 Real Madrid - Barça 59 - 64 Granada.
2023 Unicaja - Lenovo Tenerife 83 - 80 Badalona.
2024 Real Madrid - Barça 96 - 85 Málaga.
2025 Unicaja - Real Madrid 93 - 79 Las Palmas.
2026 Real Madrid - Kosner Baskonia 89 - 100 Valencia.