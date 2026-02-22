Palmarés de la Copa del Rey de baloncesto

El Kosner Baskonia celebra el título de Copa del Rey ganado en el Roig Arena de Valencia contra el Real Madrid
El Kosner Baskonia celebra el título de Copa del Rey ganado en el Roig Arena de Valencia contra el Real Madrid - ACB PHOTO / EMILIO COBOS
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 21:42
   VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Éste es el palmarés de la Copa del Rey de baloncesto, tras la disputa de la 90ª edición que ha tenido lugar en el Roig Arena de Valencia.

--PALMARÉS DE LA COMPETICIÓN.

   Año Final Resultado Sede.

-----------------------------------------------------------

   1933 Rayo - Real Madrid 21 - 11 Madrid.

   1935 Patrie - Rayo 23 - 19 Barcelona.

   1936 Rayo - Patrie 23 - 20 Madrid.

   1940 Hospitalet - Atlético 20 - 17 Barcelona.

   1941 Español - Hospitalet 35 - 24 Madrid.

   1942 Layetano - F.C. Barcelona 30 - 28 Zaragoza.

   1943 F.C. Barcelona - Layetano 27 - 25 P. Mallorca.

   1944 Layetano - Real Madrid 32 - 18 Vigo.

   1945 Barcelona - Layetano 37 - 34 Barcelona.

   1946 Barcelona - Montgat 44 - 35 Barcelona.

   1947 Barcelona - Canarias 39 - 25 Zaragoza.

   1948 Joventut - Real Madrid 41 - 32 Burgos.

   1949 Barcelona - Real Madrid (liguilla) Madrid.

   1950 Barcelona - Joventut 46 - 39 Barcelona.

   1951 Real Madrid - Barcelona 47 - 36 S.Sebastián.

   1952 Real Madrid - Joventut 43 - 41 Alicante.

   1953 Joventut - Real Madrid 41 - 39 Valladolid.

   1954 Real Madrid - Joventut 56 - 41 Madrid.

   1955 Joventut - Real Madrid 59 - 44 Barcelona.

   1956 Real Madrid - Aismalíbar 59 - 55 Madrid.

   1957 Real Madrid - Aismalíbar 54 - 50 Vigo.

   1958 Joventut - Real Madrid 74 - 69 Zaragoza.

   1959 Barcelona - Aismalíbar 50 - 36 Barcelona.

   1960 Real Madrid - Hesperia 76 - 64 Madrid.

   1961 Real Madrid - Barcelona 76 - 51 Bilbao.

   1962 Real Madrid - Estudiantes 80 - 66 Barcelona.

   1963 Estudiantes - Real Madrid 94 - 90 S.Sebastián.

   1964 Picadero - Aismalíbar 63 - 51 Lugo.

   1965 Real Madrid - Náutico 102 - 82 Salamanca.

   1966 Real Madrid - Joventut 62 - 61 Terrassa.

   1967 Real Madrid - Kas 85 - 80 Vitoria.

   1968 Picadero - Joventut 58 - 55 Gijón.

   1969 Joventut - Real Madrid 82 - 81 Orense.

   1970 Real Madrid - Joventut 102 - 90 León.

   1971 Real Madrid - Joventut 72 - 63 Vitoria.

   1972 Real Madrid - Joventut 92 - 77 La Coruña.

   1973 Real Madrid - Estudiantes 126 - 87 Valencia.

   1974 Real Madrid - Joventut 87 - 85 Alicante.

   1975 Real Madrid - Estudiantes 114 - 85 Jaén.

   1976 Joventut - Real Madrid 99 - 88 Cartagena.

   1977 Real Madrid - Barcelona 97 - 71 Palma.

   1978 Barcelona - Real Madrid 103 - 96 Zaragoza.

   1979 F.C. Barcelona - Tempus 130 - 113 Pamplona.

   1980 F.C. Barcelona - Manresa 92 - 83 El Ferrol.

   1981 Barcelona - Real Madrid 106 - 90 Almería.

   1982 Barcelona - Real Madrid 110 - 108 Badajoz.

   1983 Barcelona - Inmobanco 125 - 93 Palencia.

   1984 CAI Zaragoza - Barcelona 81 - 78 Zaragoza.

   1985 Real Madrid - Joventut 90 - 76 Badalona.

   1986 Real Madrid - Joventut 87 - 79 Barcelona.

   1987 FC Barcelona - Joventut 110 - 102 Tenerife.

   1988 Barcelona - Real Madrid 84 - 83 Valladolid.

   1989 Real Madrid - Barcelona 85 - 81 La Coruña.

   1990 CAI Zaragoza - Joventut 76 - 69 Las Palmas.

   1991 Barcelona - Estudiantes 67 - 65 Zaragoza.

   1992 Estudiantes - CAI Zaragoza 61 - 56 Granada.

   1993 Real Madrid - Joventut 74 - 71 La Coruña.

   1994 Barcelona B.C. - Taugrés 86 - 75 Sevilla.

   1995 Taugrés - Amway Zaragoza 88 - 80 Granada.

   1996 TDK Manresa - Barcelona 94 - 92 Murcia.

   1997 Joventut - Cáceres C.B. 79 - 71 León.

   1998 Pamesa Valencia - Joventut 89 - 75 Valladolid.

   1999 Tau Cerámica - CS Fernando 70 - 61 Valencia.

   2000 Estudiantes - P. Valencia 73 - 63 Vitoria.

   2001 Barcelona - Real Madrid 80 - 77 Málaga.

   2002 Tau Vitoria - Barcelona 85 - 83 Vitoria.

   2003 Barcelona - Tau Cerámica 84 - 78 Valencia.

   2004 Tau Vitoria - DKV Joventut 81 - 77 Sevilla.

   2005 Unicaja - Real Madrid 80 - 76 Zaragoza.

   2006 Tau Vitoria - Pamesa 85 - 80 Madrid.

   2007 FC Barcelona - Real Madrid 69 - 53 Málaga.

   2008 DKV Joventut - Tau Vitoria 82 - 80 Vitoria.

   2009 TAU Cerámica - Unicaja 100 - 98 Madrid.

   2010 Regal Barcelona - R.Madrid 80 - 61 Bilbao.

   2011 Regal Barcelona - R.Madrid 68 - 60 Madrid.

   2012 R.Madrid - FC Barcelona Regal 91 - 74 Barcelona.

   2013 FC Barcelona Regal - Valencia 85 - 69 Vitoria.

   2014 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 76 Málaga.

   2015 Real Madrid - FC Barcelona 77 - 71 Las Palmas.

   2016 Real Madrid - Gran Canaria 85 - 81 A Coruña.

   2017 Real Madrid - Valencia Basket 97 - 95 Vitoria.

   2018 Barça Lassa - R.Madrid 92 - 90 Las Palmas.

   2019 Barça Lassa - R.Madrid 94 - 93 Madrid.

   2020 Real Madrid - Unicaja 95 - 68 Málaga.

   2021 Barça - Real Madrid 88 - 73 Madrid.

   2022 Real Madrid - Barça 59 - 64 Granada.

   2023 Unicaja - Lenovo Tenerife 83 - 80 Badalona.

   2024 Real Madrid - Barça 96 - 85 Málaga.

   2025 Unicaja - Real Madrid 93 - 79 Las Palmas.

   2026 Real Madrid - Kosner Baskonia 89 - 100 Valencia.

