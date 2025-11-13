Panathinaikos anula al Real Madrid y le roba el invicto

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Panathinaikos griego se impuso (77-87) al Real Madrid en el Movistar Arena en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, robando el invicto de los blancos en su pabellón esta temporada, segunda derrota de la semana para caer a un 5-6 en la tabla.

El equipo dirigido por el técnico turco Ergin Ataman firmó un partido perfecto desde el inicio, sin desconexiones y con un ataque variado y muy fluido que los de Sergio Scariolo no pudieron defender. TJ Shorts y Kostas Sloukas fueron los encargados de mandar otro toque de atención más a los merengues, que se quedan con balence negativo en la máxima competición europea.

Los dos equipos comenzaron imponiendo sus ataques, con el base dominicano Andrés Feliz como protagonista inesperado, anotando 7 puntos consecutivos en el lado madridista. Sin embargo, los griegos también estaban enchufados desde fuera, con avisos tempranos de Nikolaos Rogkavopoulos, TJ Shorts y Kendrick Nunn, que ponían a los blancos en alerta en la defensa del perímetro desde el inicio.

Panathinaikos abrió la primera brecha (9-19), pero el Real Madrid reaccionó trenzando buenos ataques y subiendo el listón físico atrás, lo que le permitió recortar la distancia a 6 puntos al final del primer cuarto. Tras el paso por el banquillo, Sergio Scariolo modificó su juego interior, dando entrada al pívot ucraniano Alex Len, sustituido por Usman Garuba tras tres minutos en cancha, aunque los galones los asumió el francés Théo Maledon.

En el bando heleno, los focos fueron para Kostas Sloukas, descansado tras no jugar el primer cuarto. 8 puntos y 6 asistencias del base griego durante el segundo parcial permitían al equipo de Ataman mantenerse con ventaja en el marcador. A falta de 4 minutos para el descanso, el canadiense Trey Lyles desatascó su mal inicio de partido con un triple desde la esquina que le daba sus primeros puntos, aunque se le notaba más apagado que en los partidos anteriores.

La velocidad de Panathinaikos a la hora de mover la bola, encontrando buenos tiros, seguía siendo un quebradero de cabeza para la defensa de Scariolo, inoperante en este cuarto. Los atenienses amenazaron con poner tierra de por medio, con ventajas de hasta 13 puntos (36-49) y el recién llegado Kenneth Faried se hizo dueño de la zona con varios mates de mérito. Al término de la primera parte, el marcador señalaba un 38-52 que obligaba al Real Madrid a la épica si quería mantenerse invicto en casa.

El paso por vestuarios no cambió la cara de los locales en defensa y en solo dos minutos, la diferencia había pasado de 14 a 19 puntos. Esa desventaja sí que hizo espabilar al Real Madrid, que mejoró su defensa, robó más balones y al contragolpe se mostró más eficaz, también ayudado por el rebote ofensivo. El público del Movistar Arena, acallado los primeros 20 minutos, también se enchufó y convirtió el pabellón en una caldera.

Tavares y Feliz redujeron la renta a 11 unidades y el equipo de Scariolo comenzó a creer, a la vez que el jugador dominicano continuaba sumando cifras a su mejor partido de la temporada. Sin embargo, la efervescencia madridista se fue agotando en los últimos minutos del cuarto y permitió a los griegos marcharse con la misma ventaja con la que salieron de los vestuarios.

El último cuarto comenzó muy trabado, con varias revisiones por parte de los árbitros y 3 faltas señaladas a los madridistas en poco más de un minuto que cabrearon a Scariolo, más enfadado aún por los 3 minutos que tardó su equipo en anotar una canasta, por mediación de Alberto Abalde. En bonus a falta de seis minutos para el final, el Real Madrid se quedó muy pronto sin capacidad para hacer faltas que no penalizaran.

Una polémica falta en ataque señalada a Facundo Campazzo hizo estallar el pabellón contra el arbitraje, mientras Panathinaikos encomendaba su juego a Sloukas, Nunn y Shorts, que siguió con su particular exhibición en ataque. Un amago de acercamiento de los locales se vio frustrado por dos acciones desde perímetro, un triple fallado por Campazzo y otro anotado por Juancho Hernangómez, lo que mantenía el +14 a 2 minutos para el final y provocaba la salida del pabellón de decenas de aficionados.

Al final, Panathinaikos supo resistir, completando un partido de un nivel muy alto, y robando el invicto del Movistar Arena esta temporada. La primera derrota como locales dejaba al Real Madrid con un balance negativo de 5 victorias y 6 derrotas, las últimas dos consecutivas, que devuelven al equipo a la casilla de salida tras la euforia que desató la victoria en el Palau Blaugrana el pasado viernes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 77 - PANATHINAIKOS, 87 (38-52, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (4), Feliz (16), Deck (4), Lyles (7) y Tavares (20) --quinteto inicial--; Okeke (3), Abalde (8), Hezonja (5), Maledon (6), Llull (-), Garuba (-) y Len (4).

PANATHINAIKOS: Shorts (19), Nunn (8), Rogkavopoulos (7), Hernangómez (5) y Faried (16) --quinteto inicial-- Grant (-), Sloukas (15), Mitoglou (4), Osman (13) y Samodurov (-).

--PARCIALES: 16-22, 22-30, 21-21 y 18-14.

--ÁRBITROS: Belosevic, Bissang y Pastusiak. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.