El Valencia Basket muere en la orilla en París

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket encajó una dolorosa derrota (90-86) ante el Paris Basketball este jueves en la undécima jornada de la Euroliga, dominador durante todo el partido hasta un parcial de 11-0 en los dos últimos minutos que dio la victoria a los locales.

Los de Pedro Martínez tuvieron en su mano la doble ración de triunfos para esta semana tras ganar al Real Madrid el martes, pero dejaron escapar la séptima de la temporada en un Adidas Arena eufórico con el arreón final de los suyos para lograr el quinto triunfo. El ataque 'taronja' colapsó con triples demasiado forzados y la defensa falló en el momento decisivo.

El cuadro español pareció no inmutarse ante las respuestas locales, pero la última fue la que mandó. Un 11-0 que culminó Nadir Hifi (17 puntos), empeñado en rescatar a los suyos, y un Sebastián Herrera que puso la puntilla. El chileno fue también quien tiró de los suyos junto a un Derek Willis que metió al París en el partido en un tercer cuarto donde el Valencia llegó a mandar por 15.

El equipo 'taronja' ganó el duelo de estilos parecidos, alto ritmo que dio antes los puntos a los visitantes. Tras un apretado primer cuarto (15-14), el Valencia enchufó siete triples en el segundo acto y, además, mantuvo un férreo dominio del rebote que le dio el ritmo que tanto gusta. Las pérdidas en ese frenesí lastraron sin embargo a los de Pedro Martínez, más si cabe tras el descanso.

El París encontró su acierto de tres en el tercer cuarto (67-71) y el partido se igualó de cara a los últimos diez minutos. Ahí, los 'taronja' aún parecieron rematar a los galos con Kameron Taylor, pero por dentro la defensa dejó de funcionar y el alto ritmo se convirtió en precipitación, más pérdidas y una vida extra para el París que aprovechó con estruendo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS BASKETBALL, 90 - VALENCIA BASKET, 86. (37-49, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi (17), Morgan (5), Hommes (11), M'Baye (7) y Faye (8) --quinteto inicial--; Cavaliere (2), Robinson (2), Herrera (13), Ayayi (4), Willis (15), Dokossi (4), Ouatarra (2).

VALENCIA BASKET: Thompson (13), Nogués (-), Taylor (13), Reuvers (10) y Pradilla (-) --quinteto inicial--; Badio (6), Puerto (11), Montero (7), Key (4), Moore (9), Sako (5), Sima (8).

--PARCIALES: 15-14, 22-35, 30-22, 23-15.

--ÁRBITROS: Nedovic, Foufis y Van Den Broeck. Eliminado Robinson por faltas.

--PABELLÓN: Adidas Arena.