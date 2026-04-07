El Panathinaikos complica los 'playoffs' de Euroliga para el Barça

Kevin Punter y Kostas Sloukas, durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha perdido este martes en casa por un amplio 79-93 frente al Panathinaikos AKTOR durante la jornada 36 de la fase regular de la Euroliga, complicándose así los culés su presencia en los 'playoffs' e incluso teniendo que apurar sus posibilidades de acceder como mínimo al 'play-in'.

En el Palau Blaugrana, y sin los lesionados bases Juan Núñez, Nicolás Laprovittola y Tomas Satoransky, el Barça empezó este partido a remolque porque Kendrick Nunn transitando la bombilla y sobre todo Cedi Osman en el poste bajo estaban inspirados. También se unió Juancho Hernangómez al poso ofensivo del Panathinaikos, mientras que los locales lanzaban desde fuera.

Cuando mal pintaban las cosas (12-24) para el conjunto azulgrana, coló Myles Cale un triple frontal quedando minuto y medio para zanjar el cuarto inicial; y en los dos siguientes ataques culés, Miles Norris encestó otros dos triples que maquillaron el marcador (23-27) tras agotar el minuto 10.

Un as debajo de la manga se guardaba Ergin Ataman gracias al veterano Kostas Sloukas, quien tuvo impacto inmediato en el segundo periodo. Yendo 28-38 abajo, un triple esquinado de Joel Parra cortó un poco la hemorragia del Barça a 6:44 del descanso. No obstante, fue un espejismo en cuanto se puso las pilas Mathias Lessort para dominar el juego interior del 'PAO'.

El 38-55 del descanso era reflejo del estado de ánimo a uno y otro lado de la cancha. Y para colmo de Xavi Pascual, sus pupilos no volvieron mejor de vestuarios, ni tan siquiera el habitual faro ofensivo que es Kevin Punter. Se secó también Norris y las 'torres' apenas aportaban, con lances testimoniales de Tornike Shengelia y de un gris Willy Hernangómez.

El parcial acumulado de 11-25 durante el tercer cuarto dejó el partido visto para sentencia, pues el cuarto cuarto pareció un funeral azulgrana en vez de una oportunidad de reivindicarse. Estando en semana con doble compromiso de Euroliga y también con cierta dificultad en la Liga Endesa, el equipo catalán dosificó esfuerzos al ver que la suerte no acompañaba.

Cale y Clyburn sacaron algo de orgullo en el desenlace, al igual que Juani Marcos en su difícil tarea de ejercer de base titular mientras los verdaderos titulares están todos en la enfermería. Un parcial de 18-0 al final, entrando otra vez los triples que tanto habían fallado los culés, maquilló una paliza que había hecho abandonar el pabellón a varios fans.

Después de esta mala cosecha en el Palau, el Barça se quedó con un balance de 20-16 en el nutrido tren de aspirantes a entrar en 'playoffs' y espantar el 'play-in', objetivo que cada está más chungo. En cambio, el 'PAO' dio un buen paso adelante tras colocarse con un balance de 21-15.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 79 - PANATHINAIKOS, 93 (38-55, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos (2), Punter (10), Clyburn (10), Shengelia (10) y Vesely (-) --quinteto inicial--; Cale (10), Norris (15), Brizuela (2), W. Hernangómez (2) y Parra (18).

PANATHINAIKOS: Grant (2), Nunn (14), J. Hernangómez (12), Osman (21) y Lessort (10) --quinteto inicial--; Faried (-), Grigonis (-), Shorts (6), Hayes-Davis (14), Mitoglou (2) y Sloukas (12).

--PARCIALES: 23-27, 15-28, 11-25 y 30-13.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Attard. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.461 espectadores.