Paolo Galbiati: "El trabajo duro paga y esta Copa nos va a unir para la vida"

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, celebra la Copa del Rey ganada al Real Madrid en Valencia - ACB PHOTO / EMILIO COBOS

"He sobrevivido a ser dos veces despedido; soy un superviviente"

VALENCIA, 22 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, se mostró "muy feliz" tras conquistar la Copa del Rey de Valencia 2026 y aseguró que el título es la consecuencia directa del esfuerzo realizado desde el inicio de curso, al tiempo que destacó la unión del grupo y el apoyo de la afición como claves del éxito ante el Real Madrid en la final (89-100).

"Estoy muy feliz, honestamente muy feliz por mis jugadores y por mi 'staff'. No están aquí, están celebrando en el vestuario, pero el trabajo ha sido enorme. A las tres de la mañana estábamos hablando de qué hacer hoy en la cancha, lo mismo el 'staff' médico; cuando yo llegaba a mi habitación ellos seguían trabajando para los jugadores. Y la afición ha estado increíble, estoy muy feliz por ellos", señaló en rueda de prensa.

Galbiati reconoció que el duelo comenzó cuesta arriba. "El partido ha sido muy duro. Empezamos muy mal, esperábamos que fuera difícil, pero no empezar así. Defensa tras defensa, defensa tras defensa, y en ataque, cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y empezamos a mover la defensa del Real Madrid, lado a lado, lado a lado, nuestro ataque fue creciendo. El 17-33 del último periodo es un dato que para mí es emocionante", analizó.

El técnico italiano puso en valor la fortaleza mental del grupo tras un inicio de temporada complicado. "Sobrevive y avanza. He sobrevivido, creo que mínimo dos veces a ser despedido. Porque como empezó la temporada, el club podía quitarme; en noviembre, en un momento complicado, podía quitarme. Soy un superviviente. Gracias a mis jugadores, que han creído en mi trabajo", celebró.

"Yo creo en mi trabajo. El trabajo duro paga. Yo he trabajado muy duro, mi 'staff' ha trabajado muy duro, siguiendo mucho a los jugadores. Esta Copa nos va a unir para la vida. Al final jugamos para crear recuerdos, y eso es lo más importante", afirmó.

Además, subrayó la cohesión del vestuario como uno de los grandes logros del curso. "Tenemos el mejor grupo humano de jugadores. He trabajado mucho para unir al grupo, porque cuando tienes profesionales de este nivel, con contratos importantes y muchas expectativas, no es fácil crear esta alquimia, este deseo de jugar juntos. Estoy completamente feliz por eso", indicó.

Cuestionado por haber superado en la final a su compatriota Sergio Scariolo, evitó personalizar el triunfo. "No es un pensamiento que tenga ahora. Estoy contento por mi 'staff', por mi equipo, por mi afición, por mi familia. El Real Madrid es un equipo increíble. Campazzo es un dolor de cabeza; Tavares lo mismo, Hezonja lo mismo. Pero hoy estoy solo contento. Sergio tiene muchos trofeos. Mi sueño es ganar muchos trofeos como él, una medalla olímpica, todo lo que ha dado a sus clubes y a España", comentó.

Por último, felicitó a la organización del acb y destacó el ambiente vivido en Valencia. "Enhorabuena a toda la organización, a la acb, a Valencia, al señor Roig, a todos los aficionados de toda la liga. Hace dos años, en Trento, algunos de nuestros aficionados fueron atacados con un cuchillo. Aquí el ambiente es increíble. Enhorabuena a todas las aficiones. Este pabellón es increíble", concluyó sobre el Roig Arena, Valencia y la Copa del Rey que le ha encumbrado.