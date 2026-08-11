Patty Mills ficha por el ASVEL de su excompañero Tony Parker

Archivo - Patty Mills, en un partido con La Laguna Tenerife. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El LDLC ASVEL ha anunciado el fichaje para el próximo curso del jugador australiano Patrick Mills, base de 38 años y 1,83 metros de altura, y que los últimos meses de la pasada temporada militó en La Laguna Tenerife, guiándolo hasta las semifinales en los 'playoffs' de la Liga Endesa.

"Campeón de la NBA con los San Antonio Spurs en 2014 y figura emblemática de los 'Boomers', Patty Mills aportará al equipo de Villeurbanne su talento, experiencia y liderazgo, forjados durante casi dos décadas al más alto nivel", destacó este martes el ASVEL sobre el base internacional con Australia.

"Seleccionado en el Draft de la NBA en 2009, Patty Mills jugó para los Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Miami Heat y Utah Jazz. Sin embargo, fue con San Antonio donde escribió los capítulos más memorables de su carrera, convirtiéndose en un jugador clave para el equipo de Gregg Popovich y ganando el título de la NBA en 2014", añadió el club francés en su nota de prensa.

"Su llegada al ASVEL también supone un reencuentro especialmente simbólico con Tony Parker. Ambos compartieron varias temporadas jugando para los San Antonio Spurs y, en particular, ganaron juntos el título de la NBA en 2014", precisó el texto del ASVEL, que a partir de la próxima campaña estará entrenado por el propio Tony Parker, exjugador de 44 años.

Ese anillo de campeón rubricó la "impresionante trayectoria" de Mills en la élite, acorde a la nota del ASVEL, sobre un jugador "conocido por su carácter, energía y capacidad para brillar en los partidos importantes". "Base capaz de cambiar el rumbo de un partido con sus tiros exteriores y su agresividad ofensiva, también se ha convertido en un verdadero líder a lo largo de los años, tanto a nivel de club como con la selección australiana", sentenció el ASVEL en su comunicado 'online'.

No en vano, La Laguna Tenerife subrayó el pasado 26 de junio en otra nota de prensa "la tremenda repercusión que supuso su incorporación" meses antes debido a "un impacto mediático sin precedentes en la historia del club, por su dilatada y prestigiosa trayectoria", dejando en la ACB y la Basketball Champions League "muestras evidentes de su compromiso con la Isla, sus costumbres y su idiosincrasia, amén de ser parte importante de los hitos conseguidos a nivel deportivo en la recta final de la temporada".