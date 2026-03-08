Patty Mills, nuevo jugador de La Laguna Tenerife

Archivo - Patty Mills celebra la victoria de Australia - FIBA - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife anunció este domingo la contratación del base australiano Patty Mills hasta final de temporada, refuerzo de experiencia y categoría para el equipo canario.

"La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del base internacional australiano, Patty Mills, hasta final de temporada", anunció el conjunto de la Liga Endesa en un comunicado.

El nuevo jugador canarista tiene una larga y exitosa carrera, tanto en el baloncesto FIBA de selecciones; como en la NBA, donde acumuló un total de 1.020 partidos entre la liga regular (921) y los playoff (99), repartidos en siete franquicias diferentes.

A sus 37 años, Mills probará el baloncesto español y europeo a las órdenes de Txus Vidorreta. Drafteado en el verano de 2009 por Portland, el australiano firmó una larga trayectoria en la NBA, que le llevó a defender los colores de los Blazers (2009-2011), San Antonio Spurs (2011-2021), Brooklyn Nets (2021-23), Atlanta Hawks (23-24), Miami Heats (23-24), Utah Jazz (2024-25) y Los Ángeles Clippers (2024-25), su último equipo.

Internacional absoluto con Australia, ha sido cinco veces olímpico, fue medalla de bronce y abanderado de su país en los Juegos de Tokio, y ha participado en tres Copas del Mundo.