Pau Gasol: "Dice mucho del equipo saber ganar un partido ajustado"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Pau Gasol se mostró contento tras conseguir el pase a la final de la 'Final Four' de la Euroliga, después de vencer al AX Armani Exchange Milan por 84-82 y destacó la capacidad del equipo culé para "saber ganar un partido ajustado".

"Sin duda, ha sido un partido duro, sabíamos que ellos iban a luchar hasta el final. Empezaron bien el tercer cuarto, se han puesto por delante pero hemos sabido reaccionar y al final dice mucho del equipo saber ganar un partido ajustado", indicó Gasol en declaraciones a DAZN.

El de Sant Boi, que regresaba a una 'Final Four' 21 años después, colaboró en la victoria blaugrana con 10 puntos y 3 rebotes, y avisó del peligro del Efes, rival por el título este domingo en el partido definitivo en el Lanxess Arena de Colonia.

"El Efes es un gran equipo, está jugando muy bien y tiene jugadores que son muy difíciles de defender. Habrá que hacer una buena preparación y un buen partido ante un equipo que está muy en forma", sentenció Pau Gasol.

Por su parte, Nikola Mirotic subrayó el "sufrimiento" tras el tercer cuarto. "Tuvimos un bajón en defensa y en ataque y luego nos ha costado volver. Me quedo con eso, supimos encontrar nuestro camino para remontar el partido", añadió el hispano-montenegrino.

"Todos sabéis que he sufrido porque no he jugado el mejor baloncesto pero mis compañeros sí lo han hecho (durante la temporada). He tenido tiempo para entrenar bien, desconectar y quiero jugar mi mejor versión, pero esto no va de mí, va de ganar trofeos colectivos", espetó.

"Yo sólo quiero ganar, me da igual meter cero puntos en la final porque este título se lo merecen todos los seguidores del Barça", manifestó Mirotic, máximo anotador de los culés este viernes gracias a sus 21 puntos. Además, capturó seis rebotes en 28 minutos de juego.