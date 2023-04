Pau Gasol, Laia Palau, 'Pepu' o Nowtizki, entre los elegidos al III Salón de la Fama de la FEB

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pau Gasol, Laia Palau, José Vicente 'Pepu' Hernández, Dirk Nowitzki o la Liga ACB están entre los protagonistas de la 3ª Promoción del Salón de la Fama del Baloncesto Español, enmarcada este año en los actos de celebración del Centenario de la FEB y cuya ceremonia de ingreso se realizará el próximo mes de octubre en Sevilla.

Según informó este jueves, los elegidos son cinco jugadores, dos entrenadores y un árbitro históricos, la Liga ACB y la revista 'Gigantes' como contribuidores y cuatro figuras de referencia internacional.

Así, en la primera categoría, los elegidos son Pau Gasol, ganador, entre otras cosas, de dos anillos de la NBA, de tres medallas olímpicas y de un oro mundial, entre otras cosas, Laia Palau, la jugadora más laureada del baloncesto femenino español, Felipe Reyes, 'Wonny' Geuer, madre de los hermanos Hernangómez, y Fernando Romay.

En cuanto a los entrenadores, los nominados son 'Pepu' Hernández, exseleccionador nacional que dirigió al equipo que hizo historia en el Mundial de 2006, y el croata Bozidar Maljkovic, mientras que Vicente Sanchís será reconocido por su labor arbitral.

Además, laa Liga ACB, que celebra su 40 aniversario, y la revista 'Gigantes' fueron elegidos como contribuidores, y el argentino Luis Scola, el alemán Dirk Nowitzki, el serbio Predag Danilovic y la rusa Natalia Zassouskaya fueron los promocionados. A ellos se unirán, 'in memoriam', la jugadora internacional Pilar Valero y el exárbitro y dirigente arbitral Ángel Sancha.

El Comité de Elección de esta 3ª promoción lo han formado Jorge Garbajosa (presidente FEB), Vicente Jiménez (director As), Juan Fernández (CSD, en representación de su presidente, José Manuel Franco), José María Arrabal (consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía), Óscar Graefenhain (director general FEB), Elisa Aguilar (directora de Competiciones FEB), Juan Jiménez (redactor de baloncesto As), Raquel González Santos (redactora de baloncesto As), Alfonso Reyes (Jugadores), Esther Morillas (Jugadoras), Daniel Hierrezuelo (Árbitros), Joan Maria Gavaldà (Entrenadores) y Antonio Martín (ClubEs masculinos) y Carmen Muguruza (Clubes Femeninos).

"Este año es especial, es el del Centenario y queremos hacer una Gala como se merece. Queremos que sea lo más bonito, lo más sentido y lo más visible, y para eso trabajaremos al lado del diario As. Tenemos una lista de premiados de un valor incalculable para nuestro baloncesto", apuntó Jorge Garbajosa.

Por su parte, Vicente Jiménez reconoció "ilusión y orgullo al ver la lista de galardonados de esta edición del Salón de la Fama". "Queremos que sea una gran fiesta de celebración, de emociones, de testimonios, y disfrutar de una serie de personalidades españolas y extranjeros que han hecho más grande nuestro baloncesto", subrayó.