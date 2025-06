Pau Gasol: "El modelo de basket en Europa tiene que evolucionar y mejorar"

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto Pau Gasol ha asegurado este jueves que el modelo del baloncesto europeo "tiene que mejorar y evolucionar" ya que no es "sostenible económicamente", debido a que la mayoría de equipos están perdiendo dinero, y de ahí que la NBA pueda apostar en breve por su entrada en Europa, ya que está "aportando soluciones" para que el baloncesto "dé un paso adelante", siendo un tema que el expívot --que podría tener un papel protagonista en esa entrada de la NBA en Europa-- intenta "seguir de cerca".

"Se está trabajando. Es un proceso que está en marcha. Intento seguirlo de cerca porque me interesa. El modelo de basket en Europa tiene que evolucionar y mejorar. Vemos que es un modelo económicamente no sostenible. La mayoría de equipos pierden dinero. La NBA está aportando soluciones para que nuestro deporte dé un paso adelante, ha asegurado Gasol en la presentación de la Pau Gasol Academy by Santander en Barcelona.

Además, el exjugador blaugrana ha asegurado que desde la FIBA se "está trabajando" para regularizar la marcha de jugadores jóvenes a universidades americanas. "Se está trabajando desde FIBA. Es una de las prioridades. Se está trabajando para regularizarlo. Si el jugador decide irse a Estados Unidos, que haya alguna compensación por los derechos de formación. Entonces como es algo muy novedoso y se está empezado a regular a esta nueva situación", afirmó.

"Ahora hay una tendencia desde el baloncesto universitario para firmar contratos importantes que los clubes de aquí no pueden afrontar. Me gustaría ver como aquí se les dan más oportunidades para que sea un motivo de peso para quedarse. Creo que no es así en la mayoría de clubes y eso se tiene que cambiar. Me gustaría más visones a largo plazo. El basket actual es muy cortoplacista y creo que el jugador joven tiene que tener minutos que afecten al rendimiento del equipo, pero que te beneficie a largo plazo", profundizó.

El exinternacional español ha hecho estas declaraciones en la presentación de la edición número 21 de la Pau Gasol Academy by Santander, que este año se celebrará del próximo 30 de junio al 5 de julio, contando con participantes de hasta 36 países diferentes, siendo el récord de cualquier edición, además de la presencia de grandes figuras del mundo del baloncesto como la exjugadora Silvia Domínguez o el entrenador estadounidense Phil Handy, que entrenó (como asistente) a Gasol en los Lakers y que, tras estrenarse como 'coach' en la academia de 2024, repetirá este año.

El acto celebrado en las oficinas del Banco Santander en Barcelona ha contado con la presencia del director de medios, marketing online, patrocinios y eventos de Santander España, Felipe Martín, quien ha asegurado que es un "orgullo" ver como la Fundación va creciendo con el paso de las ediciones, y que el legado que quieren dejar es "potenciar los valores" del exjugador blaugrana.

"Desde el primer momento Pau se implica mucho y es un orgullo ver como la Fundación cada día va creciendo más. Que cada uno dentro de sus posibilidades, disfrute. El legado que queremos dejar es potenciar los valores de Pau. Estamos en la inmediatez y yo creo que Pau es un ejemplo que hace falta como referente para niños y no tan niños", explicó Martín.

"Nada se regala, en la vida hay que llegar y mantener la carrera de Pau no se hace solo por ser muy bueno técnicamente, sino también por el esfuerzo día a día. Si Pau hubiese sido un ganador arrogante, el Banco Santander no estaría aquí. El éxito está bien, pero lo mas importante es cómo ha gestionado el éxito, las lesiones y todos los momentos", destacó.

Además, ha estado presente el representante de Akaw Sports, la empresa organizadora de la Pau Gasol Academy by Santander, Miki Alcón, quien ha expresado que es un "trabajo de un año", ya que a partir del momento en el que acaba una edición, se empieza a preparar la próxima. "Es un trabajo de un año. Cuando termina una edición, nos ponemos a pensar en la siguiente. Ya preparamos el año que viene haya mejoras porque siempre hay mejoras", declaró.

"Luego nos planteamos retos que Pau que nos pide es la participación femenina y más internacional posible. Tras 21 años es lo que nos ha ayudado a llegar a estos números no se llega fácil pero es un trabajo muy constante", explicó Alcón, destacando que esta edición de la Gasol Academy será la más internacional (participantes de 36 países distintos) y con más participación femenina de la historia, con el objetivo de llegar a la igualdad de género en próximas ediciones.

Mientras que Gasol ha explicado que la clave del éxito de la Academia es "tener un gran equipo", siendo un "esfuerzo colectivo". "La clave es tener un gran equipo para que cada año lo intentemos hacer un poco mejor. Es un esfuerzo colectivo. Desde tener buenos patrocinadores implicados con la educación como Santander. La fidelidad de los participantes. Tenemos muchos que repiten, traen amigos a nuestra academia. La Academia no solo promueve el baloncesto sino también hábitos saludables. Se dicen pronto 21 años y un gran compromiso", finalizó Gasol.