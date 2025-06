Pau Gasol: "Gracias al baloncesto comprendí que tenía una oportunidad única de tener un impacto social"

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español Pau Gasol reconoce que el baloncesto le dio además "de una salida y un sentido de propósito" le permitió comprender que tenía "una oportunidad única de tener un impacto" a nivel social y por este motivo anima a todos los deportistas a que enriquezcan su carrera involucrándose en proyectos en los que puedan "marcar la diferencia".

"El baloncesto me atrajo y, sin duda, me ha permitido desarrollarme de muchas maneras. Me dio una salida, un sentido de propósito, de confianza y autoestima, y, además, una vez que empecé a desarrollar una carrera y alcancé cierto nivel de éxito y popularidad, comprendí que tenía una oportunidad única y la responsabilidad de retribuir, de tener un impacto, de descubrir cómo podía hacerlo de la mejor manera posible", señaló Gasol durante su participación en la cumbre del 'Olympism365: Deporte para un mundo mejor' del Comité Olímpico Internacional (COI).

Y el catalán, durante una charla bajo el título 'Los roles cambiantes de los deportistas como defensores y facilitadores de soluciones locales', se dio cuenta enseguida de que ese papel "tenía que ser con niños" y por ello comenzó a trabajar como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en 2003, aunque después empezó a pensar con su hermano Marc como podían "hacer algo juntos para abordar un problema urgente e importante que amenazaba a la infancia".

De ahí nació en 2013 su Fundación para combatir "la obesidad infantil y el aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso". "Ha sido un camino largo y estamos muy orgullosos de haber establecido tantas alianzas y relaciones", remarcó el doble ganador de la NBA con Los Angeles Lakers.

Gasol pidió "entender que cuanto más grande y mejor sea el equipo, mayor será el impacto" y detalló que en su Fundación tienen "programas basados en la evidencia", citando el estudio 'PASOS', con el que descubrieron que "uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso u obesidad" y que "cada vez menos niños siguen la dieta mediterránea y eligen opciones menos saludables".

Esto le hizo ponerse "en contacto" con el Gobierno para decirle que había "un problema" y que debían de "abordarlo" para "darle la vuelta a la situación". "Creamos este plan estratégico para reducir la obesidad infantil, con 200 medidas, para disminuir la obesidad infantil y el sobrepeso infantil. Lo lanzamos en 2022 y estará vigente hasta 2030", explicó el exjugador.

Pau Gasol, que recalcó que creció "en un entorno donde cuidar a los demás era muy importante", no duda de que "los deportistas tiene una gran oportunidad de contribuir en la creación de un cambio social" y apela al "esfuerzo colectivo". "El sector privado, las organizaciones sin ánimo de lucro, los gobiernos, todos debemos trabajar juntos para generar el mayor impacto posible, abordando todos estos problemas que amenazan nuestro mundo y nuestro desarrollo", indicó.

"Quiero seguir animando a los deportistas a que sigan buscando lo que les importa, en lo que puedan marcar la diferencia, en lo que puedan involucrarse, y también a que aprendan, se comuniquen y sean proactivos con los socios, con la gente, de quienes puedan aprender", añadió el catalán.

Este recomienda a los deportistas que "se consideren primero como personas con una oportunidad única para generar impacto y cambio social". "Así que, por mucho que quieras centrarte en tu carrera y maximizarla, creo que si exploras un propósito mayor y entiendes que tu carrera profesional o deportiva terminará antes de lo que crees, y tienes toda una vida por delante, simplemente empieza a prepararte y a explorar, sé inquisitivo y proactivo", subrayó el de Sant Boi.

LA IMPLICACIÓN SOCIAL "ENRIQUECE" LA CARRERA DE UN DEPORTISTA

"Una vez que eres deportista y alcanzas cierto nivel de éxito, especialmente si eres olímpico y representas a tu país, no habrá mucha gente que no te abra la puerta y converse contigo, así que simplemente mantén esa mentalidad de conectar y aprender, y luego identifica lo que quieras que marque la diferencia en el mundo, explóralo, reflexiona sobre ello y persíguelo. Cuando persigas algo auténtico, algo que sientas cercano a tu corazón, todo llegará después", prosiguió.

El triple medallista olímpico tampoco olvida que "se requiere mucho trabajo", pero advierte que eso no le resta "valor" a la carrera deportiva de uno. "Simplemente la enriquece y te da un propósito más profundo y más motivación para triunfar. No les aconsejaría que fundaran una fundación el primer día ni en la primera oportunidad que tengan, les animaría a aprender de otros. Luego, si sienten que llega un momento en que quieren crear algo propio, pueden hacerlo", puntualizó.

"Vemos las emociones y las historias que se crean con el deporte, hay que tomarlas, transferirlas y crear otras nuevas. Para lograr el mayor impacto posible, seamos impulsores del cambio con positividad en todos los aspectos posibles", sentenció Gasol.