Pau Gasol: "La necesidad de un modelo diferente en Europa es evidente"

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol en una entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exjugador internacional español Pau Gasol aseguró que el proyecto de NBA Europe continúa avanzando y defendió que "la necesidad de un modelo diferente" para el baloncesto europeo "es evidente", al tiempo que reiteró que sigue abierto a implicarse en la futura competición si encuentra un papel en el que pueda aportar valor y tener un mayor "impacto".

En una entrevista a Europa Press, Gasol explicó que el proyecto NBA Europe "sigue avanzando y sigue en marcha", y que se está trabajando para determinar si podrá desarrollarse "en cohesión con la actual Euroliga o no". "Esa es una de las grandes preguntas que hay que dar respuesta, para ver si sería un escenario más cohesivo dentro del ecosistema o un poquito más disruptivo", apeló.

"Pero, a partir de ahí, el interés sigue siendo muy alto. Creo que la necesidad de un modelo diferente es evidente y tenemos que ver el potencial y cómo maximizar lo que sería una colaboración y una alianza tan grande con un 'partner' como la NBA a nivel europeo, con sus clubes, con sus culturas, con sus diferencias, con su pasión, con su tradición, pero elevarlo de una manera que afecte a nuestro deporte de una manera importante", manifestó.

El doble campeón de la NBA explicó que sigue muy de cerca la evolución del proyecto y no descartó asumir responsabilidades cuando quede definida la estructura de la nueva competición. "He estado muy cercano durante todo este proceso con la NBA y sigo el proyecto muy de cerca. Estoy abierto a seguir escuchando y viendo dónde tiene más sentido que mi papel pueda ser de más impacto, también acorde con todo lo demás que hago y que tengo en mi vida, que también es importante. A partir de ahí, veremos cómo se forma ese papel dentro de la liga", afirmó.

Por otro lado, Gasol, que este sábado puso punto final a la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, también habló de otra de sus principales responsabilidades actuales como presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), un cargo desde el que ya trabaja con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Estoy muy ilusionado con la posición que tengo dentro del Comité Olímpico y del Movimiento Olímpico en general y como representante, y en este caso presidente, de la Comisión de Atletas. Poder tener incidencia para que los atletas estén lo mejor posicionados y que se tengan en consideración muchos factores dentro de la experiencia olímpica y también el legado que puede dejar Los Ángeles 2028 de cara a los futuros Juegos Olímpicos", señaló.

El catalán admitió que dedica "mucho tiempo" a esa labor, convencido de que el trabajo conjunto puede mejorar el movimiento olímpico. "Creo que el impacto que se puede tener y lo que se puede ir consiguiendo poco a poco con la colaboración de todos... El movimiento olímpico es un movimiento complejo, con muchas patas, y hay que ser hábil a la hora de aunar esfuerzos y que todo el mundo vea una dirección donde queramos ir juntos", concluyó.