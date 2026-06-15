Pau Gasol: "Quiero tener un papel significativo en NBA Europa"

Pau Gasol (en el centro) en la presentación de la Pau Gasol Academy by Santander en la oficina del Banco Santander en el Passeig de Gràcia de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador internacional español Pau Gasol ha asegurado este lunes que quiere tener "un papel significativo" dentro del futuro proyecto de NBA Europa, todavía pendiente de definición y de encaje con la actual Euroliga, y se mostró ilusionado ante una iniciativa que considera que puede ayudar a mejorar la gestión y el estado del baloncesto europeo.

Gasol, que participó en Barcelona en la presentación de la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, reconoció que el proyecto de la NBA en Europa continúa avanzando aunque todavía quedan cuestiones por resolver sobre su estructura definitiva. "Está en vías de proceso, de avanzar. Espero que podamos tener claridad en las próximas semanas de cómo va a ser esta relación o no con la presente Euroliga y la definición del proyecto", explicó.

El catalán señaló que las conversaciones siguen abiertas y que aún falta determinar cómo se pondrá en marcha el nuevo proyecto, en un escenario todavía por definir. "Estamos pendientes de quién decide cómo empezar. Esto es un proyecto de largo recorrido para una mejora importante de la gestión y estado del baloncesto en Europa", apuntó.

En ese sentido, confirmó su voluntad de implicarse. "Estoy ilusionado y expectante, mi intención sí es jugar un papel dentro de este nuevo modelo y poder ayudar a su éxito. Un papel que está por definir, estoy abierto a seguir escuchando", manifestó.

No obstante, dejó claro que cualquier decisión deberá encajar con su vida actual y sus diferentes responsabilidades fuera de las pistas, como la Gasol Foundation o ser el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). "Tengo cosas importantes en mi vida y tengo que ver qué es lo que encaja en cuanto a mi modelo de vida, pero quiero tener un papel significativo. A ver cómo va avanzando", añadió.

Preguntado también por la final del 'Playoff' de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket, Gasol destacó el momento competitivo de ambos equipos y dejó abierta la posibilidad de seguir la serie de cerca. "Llegan en buen momento de juego, han ganado sus semifinales 3-0 ambos, resultados contundentes que quizás no reflejan todo porque el Joventut estuvo muy cerca de ganar el primer partido", analizó.

Además, se refirió al último baile del técnico blaugrana, Xavi Pascual, que dejará el club tras la final, gane o pierda. "Voy a seguir la final, si puedo intentaré estar presente en algún partido, y este es, como dijo Pascual en una charla reciente, el último baile y vamos a terminar bien este último baile. A ver qué pasa", comentó.

En clave más institucional, el exjugador presentó la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio en distintas instalaciones de Barcelona y tendrá el Parc Esportiu de Cornellà como sede del cierre de actividades.

La academia, nacida en 2005 tras la primera temporada de Gasol en la NBA con Memphis Grizzlies, tendrá este año representación de 37 países y volverá a estructurarse en tres programas: Pau Gasol Academy, PGA Rising Stars -dirigido a jóvenes con aspiraciones profesionales- y PGA Special Olympics.

Bajo el lema '22 años inspirando dentro y fuera de la pista', en referencia a los 22 años de carrera profesional del exinternacional español, actualmente presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, Gasol reivindicó el recorrido del proyecto y su impacto educativo.

"Cuando tienes un proyecto de tanto recorrido, nuestro objetivo es tener influencia y crear un impacto relevante y positivo en la vida de los participantes. Me llena de orgullo ver a chicos y chicas que han participado en cualquier edición, sobre todo de las primeras, y ver el impacto que tuvo la academia en sus vidas", explicó.

Algunos de aquellos participantes, recordó, han acabado regresando como parte del equipo técnico. "Algunos han sido después entrenadores de la academia y tener esa implicación a largo plazo para nosotros es muy importante", señaló.

Gasol aseguró que siempre han buscado ofrecer una experiencia diferencial. "El secreto es tener un gran equipo, trabajar conjuntamente y generar un producto y una experiencia realmente diferencial. Tenemos un equipo sólido e involucrado para aportar valor y que los niños y niñas quieran repetir año a año", afirmó.

También reconoció que nunca imaginó alcanzar las 22 ediciones. "No esperaba llegar a 22 ediciones, pero cuando empiezo un proyecto intento hacer cosas a largo plazo y del mayor impacto posible. Mi idea es mejorar y crecer, y esto es consecuencia de esa mentalidad", destacó.

Por su parte, el representante de la organizadora AKAW Sports, Miki Alcón, atribuyó la continuidad del proyecto al ecosistema construido alrededor del campus. "Parte de la clave de la continuación es la familia que hemos creado alrededor de la academia. Hay entrenadores que quieren repetir año a año", aseguró.

"Trabajamos todo el año para esto, con ayuda del equipo de Pau y con él, nuestro capitán, esencial para que esto salga adelante. Queremos mejorar e innovar, porque no es fácil crecer durante 22 años y seguimos creciendo", añadió.

La directora de Marketing de Santander España, Sarah Chemouli, puso en valor el recorrido conjunto con el proyecto y defendió el deporte como herramienta educativa. "Llevamos varios años apoyando a la Pau Gasol Academy by Santander y es un honor. Para nosotros es mucho más que una academia de baloncesto; esperamos aportar valores a los jóvenes como esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo", señaló.

"Son cosas que les acompañarán en el ámbito personal y profesional. Y Pau es un ejemplo vivo de esto. Para los chicos y chicas, tenerle así es un regalo", concluyó. Chemouli remarcó además que la entidad comparte la visión del exjugador. "Creemos en el deporte como herramienta de formación. Creemos en lo mismo y tenemos las mismas convicciones de Pau".