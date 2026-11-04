Pedro Martínez: "El equipo ha intentado estar en su identidad"

Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez, ha dicho que su equipo "ha intentado estar en su identidad", pese a su derrota de este miércoles en la prórroga por 112-115 contra el Panathinaikos AKTOR en la jornada 10 de la fase regular de la Euroliga 2026-27.

"El equipo ha intentado estar en su identidad y hemos de estar satisfechos de eso y siempre mirando qué podemos hacer para mejorar. Creo que los jugadores han jugado con esfuerzo, con buena mentalidad y realmente desde ese punto de vista muy bien. Pero luego los errores que hemos metido contra un muy buen equipo... pues te los hacen pagar", resumió Martínez en rueda de prensa desde el Movistar Arena.

"Hemos luchado bien, en equipo durante muchos momentos porque ante el Panathinaikos, que en la primera parte ha empezado bien y nos ha cogido diferencias, nosotros hemos sido capaces de volver en los últimos 3 o 4 minutos. También en la segunda parte ellos iban cogiendo diferencias, pero con mucho carácter y mentalidad hemos sido capaces de volver y ahí ya ha sido un cara o cruz, con pequeños detalles que han hecho que salgan en contra", se lamentó el entrenador merengue, pero sereno.

De hecho, rechazó la idea de que con los jugadores ausentes habría obtenido la victoria. "Eso no lo pienso en absoluto. Creo que no hay que buscar ni excusas... Hemos competido bien con los jugadores que hemos tenido hoy y ya está. Evidentemente echamos de menos a los que no están, pero confiamos en los que sí están", aseveró Martínez al respecto.

"Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es recuperarnos y pensar en el siguiente partido. Y los que vuelvan, pues fantástico, pero no debemos justificarnos con eso", recalcó el entrenador madridista.

"No es demasiado bueno hacer análisis en plan blanco o negro después de un partido, de cualquier partido, y menos si encima has perdido. Creo que los jugadores está claro que lo intentan, lo intentan día a día en los entrenamientos y en los partidos. A unos le salen las cosas mejor y a otros no les salen tan bien, ya está", restó importancia.

"Hemos de intentar tener un punto de equilibrio y ver qué podemos hacer para ayudar a los jugadores. El trabajo de los entrenadores es animar y recuperar a los jugadores que por lo que sea estén con menos confianza, no dramatizar en las derrotas y tampoco pensar en las victorias que todo el monte es orégano", agregó Martínez.

Además, elogió a Kendrick Nunn. "No estaba teniendo muy buenas actuaciones básicamente porque estaba saliendo de una lesión. Es un jugador de este nivel, es muy top y tiene una capacidad muy grande de tirar tiros libres, tiros cortos y desde lejos. También es verdad que podríamos haber ganado a pesar de su gran partido. Siempre se puede defender mejor, pero el partido te lleva adonde te lleva", concluyó.