Pedro Martínez: "Como equipo jugamos sin pensar demasiado"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, confesó este jueves la "ilusión" de su equipo por aprovechar la oportunidad que les brinda la final de la Liga Endesa para ganar el segundo título de la historia del club, aunque para ello tendrá que dar "la sorpresa" ante el Real Madrid.

"Muy contentos de estar aquí, muy ilusionados. Sabemos que estamos ante una muy buena oportunidad, pero al mismo tiempo el Real Madrid ha sido el mejor equipo en la liga regular. En su campo, que se han ganado el factor pista, no pierden desde ni se sabe cuando, y sabemos que va a ser difícil. Venimos en un buen momento de confianza y con mucha ilusión para intentar dar la sorpresa", dijo en la rueda de prensa oficial previa al 'Playoff' final.

El preparador 'taronja' compareció en un acto celebrado en El Retiro (Madrid) junto a su jugador Jean Montero y el entrenador y el jugador del conjunto blanco Chus Mateo y Mario Hezonja. Martínez fue preguntado por la importancia de la experiencia. "Seguro. El Real Madrid es un equipo acostumbrado a la presión, jugar muchas finales, ganar muchas de ellas, no solo tiene calidad, tiene un espíritu competitivo impresionante, superando bastante situaciones adversas. Eso se consigue con el carácter y haberte visto en batallas difíciles, sacarlo adelante te da esa experiencia", afirmó.

"Nosotros tenemos también algún jugador con experiencia, pero síes verdad que tenemos jugadores más jóvenes que no se han visto en una batalla como esta. Pero como equipo jugamos sin pensar demasiado, no tenemos una historia detrás que nos ayude, pero también nos lo creemos todo. Como equipo estoy contento de la mentalidad de los jugadores. Esperamos tener ahora un buen momento y ese punto de suerte que siempre hace falta", añadió.

Por otro lado, el técnico del Valencia fue preguntado por la mala actuación en la Copa del Rey. "Cada competición es diferente, cada momento es diferente. No miramos demasiado atrás, estamos enfocados a intentar competir en esta final a nuestro máximo y no me preocupa lo que ha pasado, lo que me preocupa es que tengamos salud y que podamos dar nuestro máximo a partir de mañana", terminó.