Pedro Martínez: "Estoy un poquito quemado, árbitros muy expertos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró muy molesto con el arbitraje este domingo después de perder el segundo partido de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid, con un "despropósito" de desenlace y hablando de acciones concretas.

"El Real Madrid ha tenido un buen partido, ha jugado muy bien, con muchísima personalidad, aumentando muy bien en los momentos difíciles que han tenido y que se sabe que es un equipo con jugadores excelentes y tienen muchísimo carácter, los míos también", dijo en rueda de prensa en el Movistar Arena.

Con todo, el técnico 'taronja', a quien ya se le pudo ver muy enfadado en el parqué donde encajaron el 2-0 con un 102-96 en la prórroga, Martínez no dudó a señalar la polémica arbitral. "Felicito al Real Madrid por ganar un cara o cruz, por llevar el partido a la prórroga y los felicito por su juego y por su carácter, pero al mismo tiempo estoy un poquito quemado", afirmó.

"Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Si nosotros en el autobús ahora, igual ya, los entrenadores analizamos el partido, vemos todas las jugadas al microscopio, seguro que los entrenadores del Real Madrid van a hacer lo mismo, espero que los profesionales de la liga también lo hagan, no importa que sea público, no necesito que sea público, porque ya sé lo que ha pasado", añadió.

Martínez apuntó directamente a "acciones muy decisivas" en contra de su equipo. "Creo que ha habido acciones muy decisivas, no puedo entender que en el último minuto, el tapón ilegal de Tavares en una penetración de Montero, ninguno de los tres árbitros pite para ir a revisarlo. Si no pita, no se puede revisar", afirmó.

"Es lo que tiene, árbitros muy expertos, árbitros muy expertos que saben cuando sí y cuando no. Estos árbitros los conozco de toda la vida, me han pitado muchísimas veces, y en el conocimiento también está muchas veces, pues bueno, la realidad", añadió.

El técnico del Valencia Basket, que tendrá que rearmar a los suyos para intentar remontar la final con los dos partidos en La Fonteta, pidió que los errores sirvan para mejorar. "Ha habido varias. El final del partido ha sido un despropósito. Que lo analicen. Y que mejoren. Aquí estamos todos para mejorar. Que lo hagan todos los estamentos. Porque aquí todos somos profesionales. Que parece que unos lo somos más que otros", terminó.