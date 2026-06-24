Pedro Martínez, el idolatrado técnico de las dos Ligas en dos etapas

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Pedro Martínez volvió a Valencia para completar una historia que había quedado abierta, y el barcelonés condujo este miércoles al Valencia Basket a conquistar la segunda Liga Endesa de su historia y firmó un regreso casi imposible de mejorar; volver al club al que hizo campeón por primera vez y repetir el éxito nueve años después.

Hay trayectorias que se explican por los títulos y otras por el recorrido. La de Pedro Martínez parece sostenerse por ambas cosas. Cuando levantó la Liga en 2017 convirtió al Valencia Basket en campeón por primera vez y pocos imaginaron que aquella etapa terminaría justo después del éxito.

La salida al Baskonia dejó la sensación de una historia interrumpida demasiado pronto. El tiempo, visto desde 2026, no parece haber dado demasiada razón a aquella decisión.

Martínez continuó construyendo prestigio fuera de Valencia y encontró una nueva dimensión en Manresa, donde elevó el nivel competitivo del club y volvió a situarse entre los técnicos más respetados del baloncesto nacional. Después de alcanzar los mil partidos dirigidos en Liga Endesa y acumular reconocimientos nacionales e internacionales, regresó al proyecto 'taronja' en 2024.

En apenas dos temporadas ha devuelto al club al primer plano del baloncesto español y europeo, con un histórico regreso a la Euroliga para disputar y competir la Final Four. Primero llegó el título de la Supercopa Endesa, luego unas semifinales de 'su' Copa del Rey en el Roig Arena y ahora una Liga Endesa que tiene un valor especial porque no llega desde la sorpresa sino desde la confirmación de un proyecto.

Mientras en el otro banquillo Xavi Pascual no encontró continuidad ni estabilidad en su regreso al Barça y cerrará su segunda y breve etapa (de noviembre de 2025 a junio de 2026) sin títulos, Pedro Martínez sí logró convertir su segunda aventura en Valencia en una continuación natural de aquella obra iniciada años atrás. Y habrá que ver qué pasa ahora con su futuro.

El técnico catalán suma así la segunda Liga Endesa de su carrera y las dos las ha conseguido vestido de 'taronja'. Un dato que explica bien la dimensión de su vínculo con el club. Valencia Basket ya tenía una Liga. Ahora tiene dos. Y Pedro Martínez ha estado sentado en el banquillo en ambas.