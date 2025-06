Pedro Martínez: "No hemos de hacer valoraciones demasiado en caliente ni demasiado negativas"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha evitado "hacer valoraciones demasiado en caliente ni demasiado negativas" pese a la derrota de este viernes en el Movistar Arena frente al Real Madrid, por 89-75, en el primer partido de la final de la Liga Endesa 2024/25.

"Hemos perdido y entonces hay quien puede tener la tendencia a negativizar o a ver todo lo malo, pero no hay que hacerlo en caliente. Hemos perdido más de lo que nos hubiera gustado, obviamente, tras perder al final de 14. Pero no hemos de hacer valoraciones demasiado en caliente ni demasiado negativas", comentó Martínez en rueda de prensa.

"Creo que hemos tenido algunos momentos buenos, pero nos ha faltado un poquito de continuidad y ha habido algún momento que hemos estado mal en ataque, perdiendo algún balón, fallando algún tiro fácil y creo que ahí el que Madrid ha aprovechado esos momentos para recuperarse en el marcador y coger una distancia", resumió el entrenador 'taronja'.

"Tal vez nos ha faltado un poquito de jugar con más paciencia en los momentos de dificultad, jugar con algún pase más. Cuando el Madrid se ha puesto arriba en el final del tercer cuarto, hemos querido tal vez arreglar las situaciones de una forma un poco individualmente en vez de tener más paciencia y compartir el balón", insistió Martínez.

No obstante, esquivó pensar en planes para el segundo encuentro de esta final, que será el próximo domingo en el mismo pabellón. "Ahora mismo no lo sé, ahora mismo estoy pensado en lo que hemos hecho en este partido. No tenemos mucho tiempo, primero al acabar este partido toca analizarlo bien y ver qué podemos hacer en el siguiente", aseveró.

"Es una final, no te van a repartir caramelos. Ellos han jugado físico y nada que decir, esto va de eso. Nosotros tenemos que adaptarnos y en esos momentos de dificultad intentar no caer y devolver los golpes rápidos cuando estás en problemas. Hay que madurar más las opciones y tener un poquito más de paciencia", repitió el técnico barcelonés.

"Lo que tenemos que hacer es ajustar y ver qué podemos hacer mejor", agregó antes de analizar la repercusión del bajón ofensivo. "Le pasa a todos los equipos, seguro, cuando no tienes buenas sensaciones en ataque. Y además nosotros jugamos como jugamos, por así decirlo, intentando no especular demasiado y un poquito rápido", describió.

"Ahí tu defensa parece peor y realmente lo es. El Madrid ha tenido mas puntos en contraataque que nosotros y eso no es una buena noticias, nos gustaría que hubiera sido al revés", lamentó. "Necesitamos mejorar nuestro porcentaje de dos, que es muy difícil porque el Madrid es muy fuerte cerca de canasta, y mejorar nuestra defensa", concluyó Martínez.