Pedro Martínez, tras perder en la Euroliga ante el Real Madrid: "Juegan muy bien y han hecho de la necesidad virtud"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado este viernes que las estrellas del Real Madrid "juegan muy bien" y que "han hecho de la necesidad virtud" hasta ganar al equipo 'taronja' por 90-105 en las semifinales de la Euroliga, cuya Final Four se está disputando en Atenas.

A pie de pista tras concluir el partido, Martínez fue preguntado por su sensación inmediata. "Ahora no buena, ahora no buena porque nos hubiera gustado jugar un mejor partido. El equipo ha luchado, se ha esforzado, pero no hemos sido capaces. Ellos juegan muy bien y han hecho de la necesidad virtud", declaró al micrófono de Movistar Plus+.

"El hecho de venir con bajas interiores, que parecía que nos iban a beneficiar mucho, pues ellos han sido inteligentes jugando muy abiertos. Hemos tenido problemas para dominar el rebote defensivo con tantos jugadores abiertos, con jugadores que iban hacia el aro, que se abrían después de bloquear...", enumeró el técnico 'taronja' esa virtud rival.

En el Telekom Center de Atenas, Martínez lamentó la derrota de sus pupilos, que habían llegado con ánimo a la capital griega tras su épica remontada al Panathinaikos AKTOR en la serie de cuartos de final. "Eso no lo hemos podido defender bien. Mérito suyo total, que han jugado un muy buen partido y se han merecido ganar realmente", concluyó.