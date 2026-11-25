El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este miércoles que el equipo necesita conseguir "tener estabilidad física y recuperar jugadores" de cara a seguir creciendo y hacer que las semanas con tres o más partidos "no se hagan tan pesadas".

"Semanas como la pasada, con cuatro partidos, viajes largos y problemas físicos, reduce la dinámica de entrenamientos y partidos. Hoy, el descanso del lunes nos ha ido bien para estar con más chispa. A ver si conseguimos tener estabilidad física y recuperar jugadores y podemos hacer que estas semanas tan físicas no se nos hagan tan pesadas", afirmó el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa tras la victoria ante Zalgiris Kaunas (108-93) en Euroliga.

Pedro Martínez apuntó que su equipo jugó "un buen partido" con "muchísimo acierto en el primer cuarto", lo que les hizo ganar confianza. "Hemos hecho buen partido en defensa, donde habíamos puesto el empeño defensivo en frenar Carsen Edwards", subrayó.

"Hemos presionado bien toda la pista, eso les ha sacado de su orden. Es uno de los equipos que mejor juega desde la táctica de sus entrenadores y la presión después de canasta ha marcado que estuvieran fuera de su ritmo", explicó sobre el plan de partido.

El técnico catalán incidió en que gran parte del rendimiento ofensivo del equipo residió en "la defensa". "El tener acierto al principio te da chispa en defensa, y hoy el equipo no se ha caído. Hemos estado sólidos todo el partido. Hay momentos en los que ellos reaccionan porque el rival juega mejor, pero hoy hemos estado muy concentrados y hemos hecho muy buen partido", agregó.

Por último, relató el plan de lo que queda de semana, en la que no podrá disponer de algunos jugadores a causa de las ventanas: "Vamos a entrenar mañana con los que se quedan, con un poco de video del partido de hoy. El fin de semana no entrenaremos y el lunes esperamos tener a todo el equipo de vuelta".