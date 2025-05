Peñarroya: "Estoy muy orgulloso de mi equipo y mi 'staff' porque hemos jugado una serie increíble"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Joan Peñarroya, ha asegurado este martes estar "muy orgulloso" de sus jugadores y también de su 'staff' técnico por haber "jugado una serie increíble" frente al AS Monaco, pese a su cruel derrota por 85-84 en el quinto y definitivo partido de su eliminatoria de cuartos de final en la Euroliga de baloncesto.

"Era un partido de 50/50. En primer lugar, enhorabuena al Monaco. Pero esta noche, el equipo ha competido para ganar el partido y al final no hemos tenido suerte. Todo el año hemos tenido muchos problemas, situaciones con lesiones, problemas, etc. Y para el final del partido de esta noche, era posible que lo ganase cualquiera de los dos", comentó Peñarroya desde la sala de prensa de la Salle Gaston Médecin.

"Creo que el Monaco ha merecido ganar, pero igual que el Barcelona, creo que hemos merecido ganar el partido. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de mi equipo, de mi 'staff' y de los fans porque creo que hemos jugado una serie increíble, y al final hemos perdido el partido por un punto", señaló un abatido entrenador blaugrana.

Por último, no identificó a ningún favorito para alzar el título en la Final Four en Abu Dabi: "No lo sé. Por supuesto, los cuatro equipos tienen la oportunidad de ganarla. El Moanco tiene un muy buen equipo, un muy buen plantel y un muy buen entrenador. Los cuatro equipos podrían ganarla".