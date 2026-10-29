Perasovic busca coger aire con su primera victoria

Archivo - El jugador del Kosner Baskonia Markus Howard disputando el partido frente al Olympiacos griego. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia se medirá este viernes (20.30 horas) al ASVEL Villeurbanne en el último partido de la doble jornada de esta semana en la Fase Regular de la Euroliga 2026-27, en un duelo en el que el técnico del conjunto vitoriano, Velimir Perasovic, busca su primera victoria desde su llegada, un triunfo que le permitiría despejar las dudas puestas sobre él.

El técnico croata no ha empezado con buen pie su cuarta etapa al frente del Kosner Baskonia, encadenando cinco derrotas consecutivas, tres en Euroliga y dos en Liga Endesa. Por ello, Perasovic tendrá el deber de sumar en el pabellón LDLC Arena la segunda victoria del equipo en la máxima competición europea ante un entramado francés con la moral alta, después de romper la racha de tres tropiezos seguidos con el triunfo ante el Partizan de Belgrado (82-75).

Los visitantes se presentan en tierras Lyon registrando el peor arranque de su historia en la Fase Regular de la Euroliga al firmar el balance de 1-7 con la derrota sufrida contra el Real Madrid (86-104). Con estos resultados, el actual campeón de la Copa del Rey tendrá que reaccionar, para empezar a remontar la situación y no mermar sus opciones de entrar en el 'Top 10', al igual que ocurrió en la pasada campaña.

Ahora, para resarcirse de esta situación, el conjunto azulgrana se mide ante un ASVEL, con problemas en el rebotes, ya que son el peor equipo de la competición cerrando su aro, con una media de 20,8 por choque. Así, Baskonia podría hacerse fuerte en la pintura, donde Kenneth Faried y Rodions Kurucs, son piezas fundamentales. Eso sí, los vitorianos tendrán la baja de Tadas Sedekerkis .

Y es que, pese a esperarse un duelo en el que ambos equipos propongan un juego dinámico, ya que los franceses y vitorianos registran el segundo y mejor dato de asistencias por partido, con 21,6 y 20,8, respectivamente, el Baskonia tendrá que prestar especial atención a no cometer errores con el balón ante un potente ASVEL, que producen 7,4 robos de balón por partido.

Por su parte, los de Tony Parker recibirán al colista con la moral alta después de imponerse ante su afición al Partizan de Belgrado. Además, las dos últimas veces que recibió al conjunto baskonista el triunfo se quedó en casa, a lo que se suma que como local, esta temporada, mantiene un balance de 6-3.

En lo deportivo, se espera que Patty Mills y Tremont Waters, que anotaron 14 puntos cada uno contra el Partizan, sean las principales amenazas para los de Pesarovic. Ambos podrían penalizar la solidez de la defensa de Baskonia, que encaja una media de 94,1 puntos. Un 'backcourt' que ha permitido a los franceses ser el segundo mejor equipo de la competición en porcentaje en tiros de tres (40,9%).

FICHA TÉCNICA

-EQUIPOS:

ASVEL VILLEURBANNE: Mills, Waters, Gach, Crowder y Bolomboy --posible quinteto inicial-- Besson, Lighty, Massa, Pons, Sestina, Washington y Begarin.

KOSNER BASKONIA: Baugh, Lawson, Spagnolo, Stewart y Faried --posible quinteto inicial-- Joksimovic, Simmons, Frisch, Souza, Alves de Souza y Marcio.

ÁRBITROS: Hordov, Baki y Tiganis.

PABELLÓN: LDLC Arena.

HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.