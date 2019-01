Pesic, sobre el CSKA: "Ganar en casa es importante, no sé si suficiente"

Publicado 24/01/2019 19:03:19 CET

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha reiterado que ganar en casa en la Euroliga es "importante" aunque no sabe si será "suficiente" para asegurar el acceso a los 'playoffs', si bien este viernes intentarán seguir en camino superando al CSKA Moscú en el Palau Blaugrana.

"Ganar los partidos de casa es importante, no sé si es suficiente pero es importante. Esperamos a CSKA, a Baskonia, Madrid... No se sabe. Entiendo que todo el mundo hagan esa matemática de qué pasará si ganamos aquí o no", apuntó Pesic este jueves en rueda de prensa.

Hasta un amigo suyo, según desveló, está pendiente del duelo ante los rusos y de esas matemáticas. "Tengo un amigo que me ha llamado y me dice que 'mañana es muy importante'. Que si mañana ganamos, y pierde Madrid, y Olympiacos pierde contra Fenerbahçe, subes. Y le digo: 'Amigo, hace dos semanas que me dijiste lo mismo'. No pienso en qué pasará si ganamos o no", manifestó.

Para las cábalas en positivo, Pesic cree que es necesario hacer un partido "muy completo". "Quiero decir con equilibrio entre ataque y defensa a un alto nivel. El CSKA tiene continuidad, experiencia, en los últimos años no han cambiado mucho. En momentos difíciles pueden encontrar una buena decisión, se conocen entre ellos muy bien", afirmó.

"Controlar el rebote es básico, pero se necesita tener buenas decisiones en ataque. Es muy peligroso tener balones perdidos, porque te castigan inmediatamente, como en el primer partido. No tomamos buenas decisiones en ataque, con balones perdidos, y es fundamental no tener muchas pérdidas", lamentó de la derrota de la ida (95-75).

De todos modos, y pese a perder en la última jornada de Euroliga ante Maccabi, se recuperaron en la Liga Endesa ganando en Vitoria. "Contra el Baskonia jugamos fuera con sólo nueve balones perdidos, contra CSKA fueron 16 y con tantos no tienes garantías para ganar un partido, no ante un rival como CSKA ni ante un equipo de media calidad", argumentó.

Sobre la posible baja de Cory Higgins en los rusos, aseguró no saber nada. "No sabemos quién juega de nosotros ni del CSKA. Pero un jugador de ese nivel es muy importante para el equipo. Dos o tres partidos sin un jugador no es un drama para el CSKA, que no depende de ningún jugador", aseguró.