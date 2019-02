Pesic: "Vamos a hablar sobre el baloncesto, nadie es perfecto"

Publicado 17/02/2019 23:33:52 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, quiso hablar de "baloncesto" y no de "los árbitros" después de un "gran partido" ante el Real Madrid que se quedó su equipo para repetir título en la Copa del Rey, "una gran final" que se decidió en la prórroga y que da fuerza al proyecto azulgrana.

"Un gran partido contra un gran rival como el Madrid, con una excelente atmósfera. Los aficionados, no contra nosotros, pero para el Madrid. Gran final, prórroga... qué más se necesita. Y como plus, ganamos nosotros. Vamos a hablar sobre el baloncesto. Desde el primer hasta el último segundo no se sabe quién va a ganar", dijo.

Pesic no quiso entrar en la polémica, mucha, que tuvo la final en Madrid. Antes que el técnico azulgrana compareció el blanco, Pablo Laso, junto al director de Baloncesto del Madrid, Juan Carlos Sánchez, para hacer una queja formar sobre los errores de los árbitros en contra del anfitrión. "Los árbitros tienen que tomar decisiones y los entrenadores, como Pablo y yo, y los jugadores, en estos partidos en los que todos tienen muchas ganas, se hacen faltas que en principio no haces", dijo.

"Nosotros ganamos, pero no jugamos nuestro mejor partido. Y ellos creo que también han jugado partidos mejores. Esto es la vida, nadie es perfecto y cada uno puede hacer una falta, pero no se hace falta porque tú quieres hacer falta", añadió.

Pesic se quedó en la forma de ganar de un Barça que lo tuvo perdido 17 abajo en el tercer cuarto y volvió a la carga hasta ganar en la prórroga que forzó Llull para los de Laso. "La manera en que ganamos es muy importante, porque tenemos un nuevo equipo, con 6-7 nuevos jugadores contra un equipo que tiene continuidad en los últimos años, es un gran equipo", afirmó.

"Nosotros estamos también en un gran club, pero tenemos que trabajar mucho para tener un gran equipo, porque son muchos nuevos jugadores y estar aquí pone presión. Mis nuevos jugadores van a aprender en esta Copa del Rey, donde en tres días juegas partidos muy duros. Ganamos, estamos orgullosos, celebramos un poco, pero también es una gran ventaja para jugadores que no tenían esta experiencia hasta esta noche", añadió.

Además, Pesic elogió a Tomic, protagonista de la canasta ganadora que llevó las mayores críticas del Madrid, porque fue concedida en revisión tras apreciar acción ilegal de Randolph en defensa. "Tomic es uno de los mejores cincos en los últimos diez años en Europa. Es un gran talento, no es atlético, pero tiene una inteligencia a un alto nivel. Sin él, nuestra defensa, nuestra organización tiene otra calidad. Ayuda mucho en defensa, lee muy bien el juego. Los jugadores exteriores, en defensa, saben que detrás está Tomic. Es un jugador muy importante para el equipo. Hace puntos, puede asistir", dijo.

"Cada trofeo es importante. Como entrenador, 35 años o no lo sé, tuve finales con clubes diferentes, con selecciones... Esta final fue especial porque cada día entrenas e intentas dar a conocer a los jugadores como se vive en el Barça. Nosotros entrenamos y hablamos mucho, trabajamos mucho en los últimos meses, con diferentes problemas, pero cada día es un nuevo reto, también con mi edad y mi experiencia", finalizó.